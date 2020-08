Yandım Yandım Akor ve Şarkı Sözleri Burada! Mazhar Alanson Yandım Yandım Kolay Akorları

Mazhar Alanson ile bütünleşen ve milyonların ezbere bildiği parçalardan bir tanesi de Yandım Yandım şarkısıdır. Bu nedenle de Mazhar Alanson'a ait Yandım Yandım akor ve şarkı sözleri, hem müzisyenler hem de amatör olarak şarkı üretimi ile ilgilenen müzikseverler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Mazhar Alanson Yandım Yandım akorları nasıl? Bu başlık altında, MFÖ üyelerinden Mazhar Alanson'a ait Yandım kolay ton akor ve şarkı sözleri yer alıyor!

MAZHAR ALANSON YANDIM YANDIM AKOR

Dm C Am(2) özledim seni düştüm yollara Dm G Am(2) açtım gönlümü rüzgarına Dm C Am(2) bir hayaldi sanki bir macera Dm G Am(2) yıkıldım kelimeler paramparça F G Dm(2) yandım yandım yandım yandım ah ki ne yandım F G Am(2) bana yeniden şarkılar söyleten kadın F G Dm(2) baka baka doyamadım hem kokladım da F G Am(2) sarhoşluğu geçmedi hala Dm(2) G(2) E(2) içimde sevdan oohh Dm C Am(2) hala hoş bir havan var ne güzel adın Dm G Am(2) bir çizik attın gönlüme kanattın yandım ayndım... Dm C Am(2) seni görebildiğim yer rüyalar artık Dm G F Am(2) deli diyorlar bana ah bu ayrılık...

MAZHAR ALANSON KİMDİR?

Ortaokulu Ankara Koleji'nde bitirdi. Lise öğrenimini ise Kadıköy Maarif Koleji ve Anadolu Lisesi'nde okudu. Fakat mezun olamadan son sınıfta bu liseden atıldı. Babası Ferruh Alanson, annesi Melek Alanson'dur. Ayla Alanson ailenin ilk kız çocuğudur. Daha sonra Aynur Alanson doğmuştur. En sonunda Ferruh Alanson'un 3. çocuğu Mazhar Alanson dünyaya gelmiştir. Mazhar Alanson tiyatrocu, oyuncu, müzisyen, ve beste yazarıdır. İlk adı çok fazla bilinmese de Mahmut'tur.

Babası Ferruh Alanson, Ankara Senfoni Orkestrası'nda baş trompetçiydi, annesi Melek Alanson ise ilkokul öğretmeniydi. Çocukluğunu Ankara'da Cebeci semtinde geçiren Mazhar Alanson, müzikle hep içiçe oldu. Teyzesi Neriman Esi Senfoni Orkestrasında ve birçok operada oynadı ve Türk Operası'nın önemli isimlerinden biri oldu. Eniştesi Muammer Esi ise Devlet Tiyatrosunda uzun dönem hizmet vermiş bir aktördür.