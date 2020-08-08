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Akor ve Şarkı Sözleri Burada! Yandım Yandım Kolay Akorları

Türkiye’de efsaneleşen müzisyenler arasındaki yerini alan usta sanatçı , romantik slow şarkıları ile her müzikseverin sevdiği bir sanatçı olarak karşımıza çıkıyor. Türk müziğine kazandırdığı eserler arasında parçası da yer alıyor. Gitar ile bu parçayı çalmak isteyen müzikseverler, Yandım Yandım akor ve şarkı sözlerini merak ediyorlar. Aşağıda, Mazhar Alanson Yandım akorları ve şarkıya ait sözler yer alıyor.

Giriş Tarihi: 8.8.2020 19:54 Son Güncelleme: 8.8.2020 20:03 ABONE OL
Yandım Yandım Akor ve Şarkı Sözleri Burada! Mazhar Alanson Yandım Yandım Kolay Akorları

Mazhar Alanson ile bütünleşen ve milyonların ezbere bildiği parçalardan bir tanesi de Yandım Yandım şarkısıdır. Bu nedenle de Mazhar Alanson'a ait Yandım Yandım akor ve şarkı sözleri, hem müzisyenler hem de amatör olarak şarkı üretimi ile ilgilenen müzikseverler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Mazhar Alanson Yandım Yandım akorları nasıl? Bu başlık altında, MFÖ üyelerinden Mazhar Alanson'a ait Yandım kolay ton akor ve şarkı sözleri yer alıyor!

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MAZHAR ALANSON YANDIM YANDIM AKOR

Dm         C              Am(2) 
özledim seni düştüm yollara 
Dm          G          Am(2)
açtım gönlümü rüzgarına 
Dm              C          Am(2) 
bir hayaldi sanki bir macera
 Dm              G          Am(2)
yıkıldım kelimeler paramparça

       F             G                    Dm(2)  
yandım yandım yandım yandım ah ki ne yandım 
     F          G           Am(2)
bana yeniden şarkılar söyleten kadın
     F         G                     Dm(2)
baka baka doyamadım  hem kokladım da
F          G           Am(2)
sarhoşluğu geçmedi hala
   Dm(2)         G(2)    E(2)  
içimde sevdan  oohh   
Dm            C            Am(2)
hala hoş bir havan var ne güzel adın
Dm               G           Am(2)
bir çizik attın gönlüme kanattın

yandım ayndım...
Dm              C                Am(2)
seni görebildiğim yer rüyalar artık
Dm               G    F            Am(2)
deli diyorlar bana ah bu ayrılık...

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MAZHAR ALANSON KİMDİR?

Ortaokulu Ankara Koleji'nde bitirdi. Lise öğrenimini ise Kadıköy Maarif Koleji ve Anadolu Lisesi'nde okudu. Fakat mezun olamadan son sınıfta bu liseden atıldı. Babası Ferruh Alanson, annesi Melek Alanson'dur. Ayla Alanson ailenin ilk kız çocuğudur. Daha sonra Aynur Alanson doğmuştur. En sonunda Ferruh Alanson'un 3. çocuğu Mazhar Alanson dünyaya gelmiştir. Mazhar Alanson tiyatrocu, oyuncu, müzisyen, ve beste yazarıdır. İlk adı çok fazla bilinmese de Mahmut'tur.

Babası Ferruh Alanson, Ankara Senfoni Orkestrası'nda baş trompetçiydi, annesi Melek Alanson ise ilkokul öğretmeniydi. Çocukluğunu Ankara'da Cebeci semtinde geçiren Mazhar Alanson, müzikle hep içiçe oldu. Teyzesi Neriman Esi Senfoni Orkestrasında ve birçok operada oynadı ve Türk Operası'nın önemli isimlerinden biri oldu. Eniştesi Muammer Esi ise Devlet Tiyatrosunda uzun dönem hizmet vermiş bir aktördür.

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Yandım Yandım Akor ve Şarkı Sözleri Burada! Mazhar Alanson Yandım Yandım Kolay Akorları
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