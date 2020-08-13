Sümela Manastırı'nı 45 bini aşkın kişi ziyaret etti

Trabzon'un Maçka ilçesinde Karadağ'ın Altındere Vadisi'ne bakan eteğinde, vadiden 300 metre yükseklikteki ormanlık alanda kayalar oyularak yapılmış, halk arasında "Meryem Ana" adıyla da bilinen Sümela Manastırı, kaya düşme riskine karşı Eylül 2015'te ziyarete kapatıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Şubat 2016'da başlatılan restorasyon kapsamında çevre düzenlemesi, kayalıkların jeolojik ve jeoteknik bakımdan araştırılması ve güçlendirilmesi projelerinin birinci etabı tamamlanarak, manastırın avluya kadar olan bölümü Mayıs 2019'da ziyarete açıldı.

İkinci etap çalışmalarının da tamamlanması ile manastırın yüzde 65'lik bölümü, 28 Temmuz 2020'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans yöntemiyle, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da mekandan katıldığı törenle ziyarete açıldı.

RESTORASYONUN 1 TEMMUZ 2021'DE BİTİRİLMESİ PLANLANIYOR

Yaklaşık 5 yıl ziyarete kapalı kalan Sümela Manastırı'nda projeler kapsamında, yamaçta tehlike arz eden kayalar düşürüldü. Yaklaşık 17 bin metrekarelik kaya bölümünde koruma alanı oluşturuldu, bazı bölgeler çelik ağlarla kaplandı. Aynı bölümde 600 metrekarelik bariyer çalışması yapıldı, 1100 tondan fazla kaya bölgeden çekildi. Yapının iç bölümlerinde restorasyon gerçekleştirildi, ulaşımı sağlayan patika yolda da düzenlemeler yapıldı.

Manastırın daha önce hiç ziyarete açılmamış olan alanlarını kapsayan üçüncü etap çalışmaları ile restorasyonun yüzde 35'lik bölümünün de 1 Temmuz 2021'e kadar tamamlanması planlanıyor.

Çalışmaların birinci etabı için 11 milyon lira harcandı. İkinci ve üçüncü etapla birlikte 44 milyon lira daha harcanarak restorasyonun 55 milyon lira maliyetle tamamlanması hedefleniyor.

Restorasyonun tamamlanmasının ardından, 2000 yılından beri UNESCO Dünya Kültür Miras Geçici Listesi'nde bulunan manastırın UNESCO'da Kalıcı Miras Listesi'ne girmesi için gerekli çalışmalar başlatılacak.

Sümela Manastırı, yeniden ziyarete açılmasının ardından adeta ziyaretçi akınına uğruyor. Manastıra ulaşımı sağlayan patika yolda ve gişede uzun kuyruklar oluşuyor. Sümela, ziyarete açıldığı ilk dönemde günde yaklaşık 5 bin kişiyi ağırladı.

Manastırı, 28 Temmuz ile 12 Ağustos tarihleri arasında 45 bin 257 yerli ve yabancı turist gezdi. Sümela Manastırı, 16 gündeki ziyaretçi sayısı ile Türkiye'nin en çok ziyaret edilen ören yerlerinden biri oldu.