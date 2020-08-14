Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Kültür Sanat Haberleri Meral Niron hayatını kaybetti

hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 14.8.2020 ABONE OL
Meral Niron hayatını kaybetti
Türk tiyatro ve sinema tarihinin önemli isimleri arasında yer alan oyuncu Meral Niron, 83 yaşında yaşamını yitirdi. Oyuncular Sendikası, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Meslektaşımız Meral Niron hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağolsun." ifadelerine yer verdi. Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu da Twitter'dan, "Değerli tiyatro ve sinema oyuncusu Meral Niron'u kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. İzmir Radyo Tiyatrosu'nda başladığı sanat hayatına pek çok oyun, film ve dizi sığdıran Meral Niron'u saygıyla anıyor, ailesi ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz." açıklaması yaptı.
Dostlar Tiyatrosu, Ankara Sanat Tiyatrosu gibi topluluklarda rol alan sanatçı, birçok sinema filmi ve dizide de oynadı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Meral Niron hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA