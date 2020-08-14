Türk tiyatro ve sinema tarihinin önemli isimleri arasında yer alan oyuncu Meral Niron, 83 yaşında yaşamını yitirdi. Oyuncular Sendikası, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Meslektaşımız Meral Niron hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağolsun." ifadelerine yer verdi. Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu da Twitter'dan, "Değerli tiyatro ve sinema oyuncusu Meral Niron'u kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. İzmir Radyo Tiyatrosu'nda başladığı sanat hayatına pek çok oyun, film ve dizi sığdıran Meral Niron'u saygıyla anıyor, ailesi ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz." açıklaması yaptı.Dostlar Tiyatrosu, Ankara Sanat Tiyatrosu gibi topluluklarda rol alan sanatçı, birçok sinema filmi ve dizide de oynadı.