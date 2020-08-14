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Oscar adayı "Honeyland" yarın ekrana gelecek

" En İyi Film" ile "En İyi " kategorilerinde Oscar ödüllerine aday gösterilen 2019 Makedonya yapımı "Honeyland" (Bal Ülkesi) belgeseli, televizyonda ilk kez yarın ekrana gelecek.

AA
Giriş Tarihi: 14.8.2020 16:38 ABONE OL
Oscar adayı Honeyland yarın ekrana gelecek

Yönetmenliğini Tamara Kotevska ve Ljubomir Stefanov'un yaptığı TRT destekli belgesel, 21.30'da TRT 2'de izleyiciyle buluşacak.

Başrollerinde Hatidze Muratova, Nazife Muratova ve Hussein Sam'ın yer aldığı "Honeyland" belgeseli, Avrupa'da yabani arı yetiştiriciliğiyle uğraşan son kadın olan 50 yaşındaki Türk kökenli "Hatice" karakteri üzerinden çevre ve doğal kaynakların kullanımını ele alıyor.

İki dalda Oscar ödülüne aday gösterilen belgesel, gösterildiği uluslararası festivallerden önemli ödüllerle döndü. Yapım, ABD'de geçen yıl düzenlenen Sundance Film Festivali'nde "Uluslararası Belgesel Film" dalında Jüri Özel Ödülü alırken, filmin yönetmenleri Ljubomir Stefanov ile Tamara Kotevska Büyük Jüri Ödülü'ne, görüntü ekibinden Fejmi Daut ile Samir Luma ise Sinematografi Ödülü'ne layık görüldü.


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Oscar adayı "Honeyland" yarın ekrana gelecek
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