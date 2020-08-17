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Haberler Kültür Sanat Haberleri Ah Bir Ataş Ver Akor ve Şarkı Sözleri: Acı bir hikayeyi anlatan Ah Bir Ataş Ver Akorları

ve : Acı bir hikayeyi anlatan Ah Bir Ataş Ver

ve burada! ile İsveç Bandıralı Nabolan Şilebi’nin çarpışma ve içinde hayatını kaybeden mürettebatın hikayesini anlatan Ah Bir Ataş Ver şarkısı, bugüne kadar milyonlar tarafından ezberlendi ve birçok sanatçı tarafından söylendi. Bu nedenle de Ah Bir Ataş Ver akor ve şarkı sözleri, müzisyenler tarafından araştırılıyor. Bu başlık altında, Ah Bir Ataş Ver ve şarkı sözleri yer almaktadır.

Giriş Tarihi: 18.8.2020 02:41 ABONE OL
Ah Bir Ataş Ver Akor ve Şarkı Sözleri: Acı bir hikayeyi anlatan Ah Bir Ataş Ver Akorları

Ege Yöresine ait bir türkü olan Ah Bir Ataş Ver, çok acıklı bir deniz kazasının hikayesini anlatıyor. Bu türkü, milyonların ezberinde ve hem amatör hem de profesyonel birçok müzisyen tarafından seslendirildi. Dumlupınar Denizaltısı'nın batmasının ardından 22 kişilik mürettebatın bekleyişini, yüreklere işleyen bir şekilde anlatan Ah Bir Ataş Ver akor ve şarkı sözleri de araştırılıyor. Peki, sevilen türkü Ah Bir Ataş Ver akor dizilişi ve şarkı sözleri nasıl? İşte, Ah Bir Ataş Ver kolar akorları ve türkünün sözleri...

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AH BİR ATAŞ VE AKOR VE ŞARKI SÖZLERİ

ORJİNAL TONU: C

Dm                 A#      Gm  A  Dm
Ah bir ataş ver, cigaramı  yakayım  
Dm              A#      Gm  A  Dm
Sen salın gel, ben boyuna bakayım    x2

A       A#  A      Gm  A     A# Gm  A 
Uzun  olur      gemilerin      direği  
Dm          A#   A      Gm  A Dm
Çatal olur efelerin    yüreği
Dm         A#   A      Gm  A Dm
Yanık olur anaların yüreği

Dm            A#          Gm  A  Dm
Ah vur ataşı gavur sinem ko yansın
Dm           A#      Gm  A  Dm
Arkadaşlar uykulardan uyansın     x2
Köyümün Yağmurları akor ve şarkı sözleri: Erhan Güleryüz Köyümün Yağmurları kolay akor dizilişi

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Ah Bir Ataş Ver Akor ve Şarkı Sözleri: Acı bir hikayeyi anlatan Ah Bir Ataş Ver Akorları
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