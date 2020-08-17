Ah Bir Ataş Ver Akor ve Şarkı Sözleri: Acı bir hikayeyi anlatan Ah Bir Ataş Ver Akorları

Ege Yöresine ait bir türkü olan Ah Bir Ataş Ver, çok acıklı bir deniz kazasının hikayesini anlatıyor. Bu türkü, milyonların ezberinde ve hem amatör hem de profesyonel birçok müzisyen tarafından seslendirildi. Dumlupınar Denizaltısı'nın batmasının ardından 22 kişilik mürettebatın bekleyişini, yüreklere işleyen bir şekilde anlatan Ah Bir Ataş Ver akor ve şarkı sözleri de araştırılıyor. Peki, sevilen türkü Ah Bir Ataş Ver akor dizilişi ve şarkı sözleri nasıl? İşte, Ah Bir Ataş Ver kolar akorları ve türkünün sözleri...

Barış Manço Kol Düğmeleri Akor ve Şarkı Sözleri: Gitar için Kol Düğmeleri Kolay Akorları

AH BİR ATAŞ VE AKOR VE ŞARKI SÖZLERİ

ORJİNAL TONU: C Dm A# Gm A Dm Ah bir ataş ver, cigaramı yakayım Dm A# Gm A Dm Sen salın gel, ben boyuna bakayım x2 A A# A Gm A A# Gm A Uzun olur gemilerin direği Dm A# A Gm A Dm Çatal olur efelerin yüreği Dm A# A Gm A Dm Yanık olur anaların yüreği Dm A# Gm A Dm Ah vur ataşı gavur sinem ko yansın Dm A# Gm A Dm Arkadaşlar uykulardan uyansın x2

Köyümün Yağmurları akor ve şarkı sözleri: Erhan Güleryüz Köyümün Yağmurları kolay akor dizilişi