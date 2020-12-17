Minyatür sanatı UNESCO listesinde

Türk süsleme sanatlarından minyatür, Fransa'nın başkenti Paris'te çevrim içi düzenlenen toplantıda, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne alındı. Türkiye'nin listedeki kültürel unsurları 19'a ulaştı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, nakkaşların artık bir dünya mirasını icra edeceklerini söyleyerek, "Türkiye'nin sahip olduğu zengin kültürel birikimi ulusal ve uluslararası düzeyde korumaya, yaşatmaya ve tanıtmaya devam edeceğiz" dedi.Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da "Köklü tarihimizden getirdiğimiz zengin kültürel değerlerimizi korumayı, yaşatmayı ve tanıtmayı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerine yer verildi.