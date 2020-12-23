Birtakım nasıl yazılır? Birtakım birleşik mi ayrı mı yazılır? TDK sözlüğü ile birtakım doğru yazılışı

Günümüzün en temel problemlerinden olan yazım hatalarını en aza indirebilmek için yazacağımız kelimelerin doğru olup olmadığına özen göstermeliyiz. Bu kapsamda kararsız kaldığımız kelimelerin doğru yazımlarını öğrendikten sonra cümle içinde yer vermemiz gerekir. Birtakım nasıl yazılır sorusunun cevabı da bu konuda en çok araştırılan kelimelerden bir tanesidir. Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinde sıkça yapılan yanlışlar köşesinde de yer alan birtakım birleşik mi, ayrı mı yazılır? Birtakım nasıl yazılır? İşte TDK ile doğru yazılımı ve cümle içinde örnekleri!



BİRTAKIM NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu yardımı ile birtakım nasıl yazılır sorusunun cevabına ulaşmak isteyenler doğru yerdeler. Genellikle hatalı yazılarak karşımıza çıkan bu sözcüğün doğru yazımı ve cümle içinde doğru örneklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

BİRTAKIM BİRLEŞİK Mİ, AYRI MI YAZILIR?

TDK'ye göre 'birtakım' birleşik olarak yazılmalıdır. Günümüzde genellikle ayrı olarak yazarak birçok kişi yazım hatası yapmaktadır.

BİRTAKIM DOĞRU YAZIMI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEKLER

Birtakım planlar yaparak akşam için sürpriz hazırladı. Doğru

Bir takım kafile yurt dışından şirketimize ziyarete gelecek. Yanlış

Dışarıda birtakım kimseler sürekli nöbet tutuyordu. Doğru