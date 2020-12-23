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Dinozor nasıl yazılır, dinazor mu dinozor mu? sözlüğü ile dinozor doğru yazılışı

Günümüzün temel problemleri arasında bulunan yazım hataları kitap okuma alışkanlığının azalmasıyla daha da artmıştır. Kitap okumak kelime haznesini geliştirip, doğru yazımları ise zihinlere yerleştirdiği için bu eylemin sıklıkla yapılması gerekir. Bu noktada karşımıza çıkan yanlış kelimeler arasında ‘’dinozor’’ yer alır. Dinozor sözcüğüne cümle içinde yer verecek olan kişiler hataya düşmemek için dinozor nasıl yazılır sorusuna da cevap arıyor. yazımı dinozor mu, dinazor mu diye düşünerek kararsız kalanlar ayrıntılı bilgilere bu başlık altından ulaşabilirler. Peki, TDK ile dinazor nasıl yazılır?

Giriş Tarihi: 23.12.2020 17:17 Son Güncelleme: 23.12.2020 17:19 ABONE OL
Dinozor nasıl yazılır, dinazor mu dinozor mu? TDK sözlüğü ile dinozor doğru yazılışı

Dinozor sözcüğü yazımı en çok hatalı kullanılan kelimelerden bir tanesidir. Bu sözcüğe cümle içinde yer verecek olup kararsız kalanlar dinozor nasıl yazılır sorusuna doğru yanıtı aşağıdan bulabilirler. Türk Dil Kurumu'ndan alınan bilgilere göre dinozor sözcüğü doğru yazımı ve cümle içinde kullanılan örnekleri bu başlık altında görebilirsiniz. Peki, TDK yazımı dinazor mu, dinozor mu?

DİNOZOR NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'nda yer alan bilgilere göre dinozor nasıl yazılır sorusuna ulaşmak için doğru yerdesiniz. Günümüzde yazımı en sık hatalı kullanılan dinozorun doğru yazılışı ve cümle içinde kullanılmış örneklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

TDK YAZIMI DİNOZOR MU DİNAZOR MU?

TDK'ye göre ''dinozor'' olarak yazılmalıdır. Birçok kişi dinazor yazarak hataya düşmektedir.

Dinozor ( doğru kullanım)

Dinazor ( hatalı kullanım)

CÜMLE İÇİNDE ÖRNEKLER

Arkadaşım çok eski zamanlarda dinozorların yaşadığını söyledi. Doğru

Dinazor çizgi filmlerini hep sevmişimdir. Yanlış

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Dinozor nasıl yazılır, dinazor mu dinozor mu? TDK sözlüğü ile dinozor doğru yazılışı
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