Egzoz nasıl yazılır, egzoz mu egsoz mu? TDK sözlüğüne göre egzoz doğru yazılışı

Günlük konuşma dilinde birçok kelime kullanılmaktadır. Telafuzunun doğru yapılan fakat yazım konusunda hatalar yapılan kelimeler vardır. Bu kelimelere örnek olarak egzoz kelimesi verilebilir. Egzoz kelimesi bazı iş yeri tabelalarında bile yanlış yazılmaktadır. Birçok kişi bu kelimenin doğru yazımını karıştırmaktadır. Yanlış yazmamak veya doğrusunu öğrenmek için mutlaka bir araştırma yapılması gerekir. Birçok kişinin internet aramalarında yazımını bilmediği kelimeler araştırdığı bilinmektedir. Egzoz kelimesi yazılırken en çok hata yapılan kelimeler arasında yer almaktadır.

EGZOZ KELİMESİ NASIL YAZILIR?

Yeni bir araba tamircisi açmak için tabela yaptırmak isteyenlerin öncelikle bu kelimenin nasıl yazıldığının doğrusunu öğrenmesi gerekir. Aksi halde tabelaya yanlış kelime yazılmaktadır. Örneğin birçok iş yerinin tabelasında 'egsoz tamiri yapılır' gibi ibareler yer almaktadır. Bu hatalı bir yazımdır. Kelimenin doğu yazımı Egsoz değil egzozdur.

EGZOZ MU EGSOZ MU?

İnternet araması yapan birçok kişi kelimesi egzoz mu egsoz mu diye aratmaktadır. Doğru bilgiye ulaşmak için birçok internet sitesi dışında Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sayfası dikkate alınmalıdır. Binlerce kelimenin hem anlamı hem de doğru yazımı Türk Dil Kurumu'nun (TDK) resmi internet sitesinde yer almaktadır. Yeni kelime anlamları öğrenmek veya kelimelerin doğru yazımını öğrenmek için kullanılan Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sayfası dikkate alınır.