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nasıl yazılır, espri mi espiri mi? ’ye göre espri doğru yazılışı

Türk Dil Kurumu’nun resmi internet sitesinden doğru yazımı en çok sorgulanan kelimeler arasında yer alır. Günümüzde birçok kişinin bu sözcüğü yanlış yazdığı dikkatleri çekmektedir. Kelime olarak ‘’yazıda, sözde, resimde ve davranışta ince ve derin söz’’ anlamına gelen esprinin doğru yazılışı ve cümle içinde yer almış örneklerini görmek için doğru yerdesiniz. Türk Dil Kurumu’na () göre doğru yazılışı mi, espiri mi? İşte TDK’ye göre espri nasıl yazılır sorusunun doğru cevabı!

Giriş Tarihi: 23.12.2020 17:49 Son Güncelleme: 23.12.2020 17:50 ABONE OL
Espri nasıl yazılır, espri mi espiri mi? TDK’ye göre espri doğru yazılışı

Dil bilimcileri yazım hatalarının önüne geçmek için her fırsatta bol bol kitap okunması gerektiğinin altını çiziyor. Espri nasıl yazılır sorusu da bu noktada sıkça merak edilen konular arasında yer alıyor. Günümüzde dilimizden düşürmediğimiz kadar mesajlaşırken de oldukça fazla kullandığımız bu sözcük genellikle yanlış yazılmaktadır. Yazımı sırasında kararsız kalarak espri nasıl yazılır sorusuna cevap arayan kişiler doğru yerdeler. Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinde sıkça yapılan hatalar köşesinde de yer alan bu kelimenin cümle içinde kullanılmış örneklerine haberimizde yer verdik. TDK'ye göre doğru yazımı espri mi, espiri mi?

ESPRİ NASIL YAZILIR?

İnce, anlamlı, güldürürken düşündüren söz anlamına gelen espri kelimesini cümle içinde kullanacak olanlar doğru yazımı konusunda kararsız kalabiliyor. Karşımıza çok sık çıkan kelimelerden birisi olan espri sözcüğünün doğru yazımını bu başlık altından öğrenebilirsiniz.

TDK İLE DOĞRU YAZIMI ESPRİ Mİ, ESPİRİ Mİ?

TDK'ye göre ''espri'' olarak yazılmalıdır. Günümüzde birçok kişi bu sözcüğü hatalı yazmaktadır.

Espri (doğru kullanım)

Espiri (hatalı kullanım)

ESPRİ NE DEMEK?

1. İnce anlamlı, güldürürken düşündüren söz.

2. Yazıda, sözde, resimde ve davranışta ince ve derin anlam.

ESPRİ DOĞRU YAZIM ÖRNEKLER

Yaptığı espri ile bütün sınıfı kahkahaya boğdu. Doğru

İğrenç espirileri yüzünden bulunduğum ortamı terk etmek zorunda kaldım. Yanlış

Her seferinde çok kaliteli espriler yapabilmeyi başarıyor. Doğru

Bu espiriyi hiç yapmadın varsayıyorum. Yanlış

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Espri nasıl yazılır, espri mi espiri mi? TDK’ye göre espri doğru yazılışı
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