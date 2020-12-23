Yüzyılın keşfine Göbeklitepe modeli uygulanacak

İznik gölünde bulunan ve son yüzyılın en büyük keşfi olarak kayıtlara geçen Tarihi Bazilika, düzenlemelerin ardından tıpkı Göbekli Tepe'de olduğu gibi yüzer bir iskele modeliyle ziyaretlere açılacak.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Bursa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Abdülkerim Baştürk, İznik Müze Müdürü Arkeolog Ahmet Türkmenoğlu, Prof. Dr. Murat Taş, İznik Kazı Bilimsel Danışmanı Prof. Dr. Mustafa Şahin, Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer ile Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Dairesi Başkanlığı, Turizm ve Tanıtma Şube Müdürlüğü, Tarihi ve Kültürel Miras Şube Müdürlüğü, Arge Şube Müdürlüğü ile Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği temsilcileri Bazilika gündemiyle bir araya geldi.

Toplantıda, 100 yılın keşfi olarak nitelendirilen İznik Gölü'ndeki Bazilika'nın Göbeklitepe'de uygulanan modele benzer bir yaklaşımla tarihe ve doğaya zarar vermeyecek bir yüzer iskele ve destekleyici tanıtım mekanlarıyla ziyarete açılabileceği konusunda fikir birliğine varıldı.

Farklı kurumların yetki alanı içerisinde kalması sebebiyle proje oluşturma ve ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması için gerçekleştirilecek sürecin Bursa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde başlatılmasına karar verildi.