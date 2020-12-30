Sivas’ın önemli şahsiyetleri tanıtılıyor

Sivas Belediyesi kültürel faaliyetler kapsamında Sivas'ın değeri olan kanaat önderlerinden Kadı Burhâneddin, Abdülvehhâb Gâzî ve Şemseddin Sivasî'yi anlatan kitapçıklar hazırladı. Bu önemli şahsiyetlerin tanınması için hazırlanan kitapların dağıtımı, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman ve Prof. Dr. Recep Toparlı tarafından başlatıldı.

Sivas'ın önemli isimlerinin tanınması amacıyla Sivas Belediyesi girişimleri ile Prof. Dr. Recep Toparlı, Prof. Dr. Hüseyin Akkaya ve İbrahim Yasak tarafından hazırlanan Kadı Burhâneddin, Abdülvehhâb Gâzî ve Şemseddin Sivasî kitapları muhtarlıklara bırakılıyor. Bu çerçevede Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, Prof. Dr. Recep Toparlı ile birlikte ilk etapta Kadı Burhâneddin Mahalle Muhtarı Akif Şahinler'i ziyaret ederek kitapçıkları teslim ettiler.

KÜLTÜREL DEĞERLERE HİZMET

Türbeyi de ziyaret eden Duman, "Kadı Burhâneddin; hem kadı hem şair hem de padişah olması münasebetiyle tarihimizde müstesna şahsiyetlerden bir tanesi böyle bir değere sahip olmamızda bizim için büyük bir şans. Sivas Belediyesi olarak bizde kültürel değerlerimize hizmet etme noktasında ciddi çabalar sarf ediyoruz. Bu kitapçıkları muhtarımıza emanet ediyoruz." dedi.

KADI BURHÂNEDDİN TÜRBESİNDE DÜZENLEME OLACAK

Fiziki olarak mekânın düzenlenmesi ile alakalı proje çalışması yapıldığına da vurgu yapan Duman, "İlgili müdürlüklerimiz proje çalışmasını yapıyor. Kadı Burhâneddin Türbesini güzelleştirerek onun tanıtılması noktasında gerekli çalışmaları yaparak hakkını teslim etmiş oluruz bizim için önemli bir miras hizmet edenlere teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.