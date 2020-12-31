Mimar Sinan sanal sergiyle anlatıldı! Eşsiz deha Mimar Sinan Sergisi'ne pandemi engel olamadı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK A.Ş., bir ilke imza atarak sergi faaliyetlerini sanal dünyaya taşıdı. Mimar Sinan'ı anma etkinlikleri kapsamında hazırlanan "Medeniyetin Dehası Mimar Sinan" isimli sergi 'canlı anlatımlı sanal sergi' olarak sosyal platformlarından sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KAYMEK tarafından hazırlanan ve Türkiye'de bir ilk olan 'Medeniyetin Dehası Mimar Sinan' isimli canlı anlatımlı sanal sergiye katıldı.

"MİMAR SİNAN 97 YILLIK ÖMRÜNE 375'TEN FAZLA ESERİ SIĞDIRMIŞTIR"

Mimar Sinan, Seyyid Burhanettin Hazretleri, Hunat Hatun ve Gevher Nesibe Sultan'ın Kayseri'nin en önemli değerleri olduğunu belirten Başkan Memduh Büyükkılıç;"Bütün bu güzellikleri ve daha benzerlerini bağrında taşıyan makarr-ı ulema, makarr-ı evliya diye nitelendirilen veliler ve âlimler şehri Kayseri'mizde Mimar Sinan'ımızın yapmış olduğu eserler marifetiyle sizlerin evlerine, cep telefonlarına ve bilgisayarlarına misafir oluyoruz. Amacımız Pandemi sürecinde bu güzel hizmetimiz ile hem eğitici, hem de hoş vakit geçirmek. Bu amaçla Kayseri'mizin gururu Mimar Sinan'ımızın eserleriyle sizleri buluşturduk. Mimar Sinan'ımız Ağırnas'ta doğmuş ve tam 97 yıllık ömrüne 375'ten fazla eseri sığdırmış, her biri ayrı değer olan eserler silsilesine sahip olmuştur. Erciyes'in bağrında doğup, oradan aldığı ilhamla Süleymaniye'ye imar ve ihya etmiştir. Kayserili olmaktan, Mimar Sinan'ın hemşerisi olmaktan, Erciyes Dağı'nın eteğinde yetişmekten, âlimler, veliler şehri Kayseri'ye hizmet etmekten keyif alıyoruz. Z kuşağı diye bilinen gençlerimize, biz bu çalışmaları internet üzerinden sizlerin evlerine ve bilgisayarlarına, cep telefonlarına misafir oluyoruz. Emeği geçen ekibimize teşekkür ediyorum."

HİZMETLER DEVAM EDECEK

Pandemi sürecinde bahanelere sığınmadıklarını, KAYMEK marifetiyle yaklaşık 3 milyon maske ürettiklerini, KASKİ marifetiyle dezenfektan, kolonya, paket su üretip dağıtımı yaptıklarını belirten Büyükkılıç, 2021'de de bu hizmetlerin devam edeceğini ifade etti.

Başkan Büyükkılıç, konuşmasının ardından KAYMEK el sanatı eğitmenlerinin hünerli elleriyle 24 farklı el sanatı branşında Mimar Sinan'ın medeniyetimize miras olarak bıraktığı eşsiz eserlerinden oluşan 29 eseri gezdi. Sergi, canlı anlatımlı sanal sergi olması bakımından da bir ilk oldu.