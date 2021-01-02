Yazar Sabahat Şahin’den anlamlı kitap bağışı

Yazdığı yaşan olayları kitap haline getiren yazar Sabahat Şahin Türkiye'de kitap okuma alışkanlığının gençlerde yaygınlaşması için yazdığı kitapları yayınevlerinden parası ile satın alıp imza günlerinde gençlere ücretsiz dağıtırken, okulların ve belediyeler

Yaşadığı bir acı olay sonrası duygularını kitap haline getirerek yazarlık hayatına başlayan Sabahat Şahin, kendi kitaplarını imkanları elverdiği nispette bu uğurda bağışlayacağını açıkladı.

"Annemin kanser olmasıyla değişen hayatım, o melun hastalık, aileden; annem,kardeşim ve babam olmak üç can aldı. Bu olay beni çok etkiledi. Duygularımı, yaşadığım sıkıntıları kaleme alarak kitap haline getirdim ve ilk kitabıma kahramanlarının karakterlerine ithafen "Kanatsız Melekler" ismini verdim. Diğer bir kitabım ise bu ülkenin yetiştirdiği, yeni nesillerin gururla yadetmesi gereken evladı Nuri Demirağ'ın hayatını konu alan "Asırlık Sevda" adlı romanımdır.

AMACIM GENÇLERİMİZİN VE TÜRK HALKININ KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞINI ARTIRMAK

Kitapları hediye etmesinin okuma alışkanlığı kazandırmasının yanında, kendi adına farkındalık kazandıracak hikayelerin eserleri olmaları da dikkat çeken bir diğer unsur. Kanatsız Melekler gençliğe mesleki bilinç adına çok farklı bir bakış açısı kazandırmış. Unutulmuş değerlerimiz, aile hayatında başlayıp hastane koridorlarına uzanan bir vurdumduymazlığı sermiş gözler önüne. Kanatsız Melekler; hasta olmak, hasta yakını olmak, hekim olmak, insan olmak kavramlarının sıkça irdelendiği ve "evlat olmak" cümlesinde kilitlendiği bir roman. Kitabı okuduğunuzda sıfatınızın ne olduğuna siz karar verecek, bu konuda üzerinize düşeni hakkıyla yerine getireceksiniz.

Gelecek nesillerin sağlam temeller üzerinde özgüven kazanmalarının tohumlarının atıldığı aileden sonra ise gurur duyacakları ve sırtlarını yaslayacakları bir geçmişe ihtiyaçları vardır. Türk Milleti binlerce yıllık kadim tarihini kahramanlarına borçludur. Orta Asya'dan günümüze gelen mevcudiyetini ise küllerinden doğmayı başaran nesline ve azmine borçludur. İşte bu azmin yakın tarihimizde yaşamış adıdır Nuri Demirağ. Yıkılmış bir imparatorluğun küllerinden doğan, istikbalin göklerde olduğu öğüdünü, Türk semalarına imzasını atarak anladığını gösteren bir kahraman. Genç Cumhuriyet'in cephede imkansızlıklara rağmen yaptıklarını o Türk semalarında aynı imkansızlıklarla savaşarak yapmıştır. Milli mücadelenin ikinci savaşıdır Türkiye'nin uçak fabrikası. Maalesef kapatılmak zorunda bırakılmıştır. O elinden geleni yapmış fakat ondan sonra gelen nesil, Nuri Demirağ'ın kelle koltukta girdiği bu çabaya kayıtsız kalmıştır. Nuri Demirağ bu ülke kahramanlarının sadece biridir. Asırlık Sevda'yı okurken bir an da olsa gözlerinizi kapatıp onun yerine koyun kendinizi, onun gördüğü rüyadan uyanması gereken bugünün gençliğidir. Ben kendi adıma uyandığım bu rüyadan gözlerim yaşlı çıktım. Keşke dedim, keşke desteklenseydi. Bugün gözlerimi uçak sanayinde ilkleri yakalamış bir devletin evladı olarak açacaktım. Bu anlamda hala uykuda olanlara: "Sabah çoktan oldu, uyanın artık," demek bir vatandaşlık görevidir. "Asırlık Sevda" ise bu görevi üstlenmiş çalar saatidir. Bu sesi duyanlara selam olsun."

HERKES KİTAP BAĞIŞLAYABİLİR

Şahin bugüne kadar ellinden geldiği kadar imza günlerinde ve kurulan okul kütüphanelere kitap bağışında bulunduğunu belirterek" Ben imza günlerim de ve bana ulaştıklarında okullarda veya diğer yerlerde kurulan kütüphanelere kitap bağışında bulunuyorum. Kitaplarımı yayınlayan yayınevinden 2 bin adet kitabı ücretini ödeyerek aldım. Bunları talepler doğrultusunda kütüphanelere bağışlıyorum. Son olarak Isparta Aksu ilçesi Milli Eğitim Müdürü İrfan Veli Kayacan önderliğinde başlatılan "Her Eve Bir Kütüphane" kampanyasına destek olmak içinde bağış da bulundum. Ayrıca bazı hastanelerin Onkoloji servislerine kanser hastaların ve yakınlarının duygularını anlatan "Kanatsız Melekler" isimli bağışladım. Kitap bağışındaki amacım ise okuyan Türkiye için bir örnek olmak idi. Özellikle yayınevlerinin bu konuda yanımda olmalarını ve bu hareketin kelebek etkisiyle tüm Türkiye'ye yayılması sağlamak için el ele vermemiz gerektiğini hatırlatarak, kendilerine bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bir yazar olarak benim gücüm sınırlı fakat ülkemizin okumaya olan ihtiyacı bu sınırları oldukça aşıyor. Çocukların uzaktan eğitime mahkum kaldığı bu dönemde, felaket fırsata dönüştürülmeli ve onları okuma adına ziyadesiyle beslemeliyiz. Zaten bundan daha iyi yapılacak bir şey de yok bu günlerde. Gelecek nesillerimizin daha güçlü bir Türkiye olmasını sağlamak için bol bol kitap okumaları gerekir, buna her Türk Vatandaşı elinden geldiği kadar destek olmaları. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük hedefi olan Bu güzel vatanımızı muasır medeniyetlerin üstüne çıkarmak istiyorsak daha çok kitap okumalıyız diye sözlerine ekledi.