“Cumhurbaşkanımızın takdirlerine layık olmak bizi onurlandırdı”

Türkiye'nin restorasyon işlerinde önde gelen firmalarından olan Ünal Mühendislik'in sahibi Karabük'lü iş insanı Cengiz Ünal her geçen gün başarısına bir yenisini ekliyor. Son olarak Ankara'da restore ettiği Resim Heykel Müzesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirlerini kazandı.

SABAH'a konuşan İnşaat Mühendisi Cengiz Ünal amaçlarının ecdatlarımızın bize bıraktığı değerli eserleri gelecek nesillere aktarmak olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"İlk işim Giresun'da nasip oldu. Giresun 'da başarılı restorasyon çalışmamız oldu. Daha sonra Samsun'a geçerek Rum Pontus Hükümet Konağı ve başka restorasyon işlerimiz oldu ve oradan da Safranbolu'ya geçtim. Devletimi ve devletime hizmet etmeyi çok seviyorum. Kazandığımız hiçbir şeyin kendimizin olduğuna inanmıyor, önce yaratanın sonra devletimizin olduğuna inanıyorum. Kristal Teras projemizde dünyanın sayılı proje ve uygulamalarındandır. Amerika'nın Arizona eyaletinde örneği bulunan kristal terasa bakıldığında moment olarak birleşim noktaları çok basit ve yapılabilir özelliği olan bir terasken bizim Safranbolu'ya gerçekleştirdiğimiz terasta birleşim hipotenüs dışarıda bulunan yelpaze şeklinde çalışılan dünyada örneği olmayan risk alınarak yapılmış bir yapıdır. Bu proje tüm Türkiye'ye alyans gibi oldu örnek teşkil etti bu da bizi gururlandırıyor. Safranbolu ile birlikte İstanbul, Ankara, Zonguldak, Kastamonu, Kayseri Bartın gibi bir çok şehirde hem restorasyon hem konut hem de kamu sektörüne ait yapım işlerini yaptık. En güzellerine örnek göstermek gerekirse Amasra Müzesi, Koç Müzesi'nden sonra interaktif sistemle çalışan Türkiye'nin ikinci müzesidir. Buranın restorasyonu grubumuz tarafından gerçekleştirilmiştir. Onur duymaktayız. Kültür Bakanlığı'na ait Ankara Valiliği ile ortaklaşa restorasyonunu gerçekleştirdiğimiz Resim Heykel Müzesi'nin 1 ve 2'inci etabı yine gurubumuz tarafından restore edildi. Türkiye'nin ve Dünya'nın en kıymetli sayılan eserleri grubumuz ve ekibimiz tarafından konservasyonu, rehabilitasyonu yapılarak İtalya'dan getirdiğimiz yangına dayanıklı özel dolaplarda muhafaza edilerek tamamlanmıştır. Ülkemizce namı olan güzel bir eser olan Ulucanlar yarı açık cezaevi restorasyonu da grubumuz tarafından tamamlanmıştır. Ankara Altındağ Belediyesi Hamamarkasını tarihi dokuya uygun şekilde restorasyonunu tamamladık. Vakıflara çok eserler teslim ettik. İstanbul'da Ahmediye Medresesini, yine Kuleli Askeri Lisesinin köşesinde bulunan ve çok meşhur olan boğaza sıfır konumunda bulunan diğer adı Bordo Cami olacakta bilinen Kaymak Mustafa Paşa Camii, Abide dini eserlerden biri olan Hüdai Hazretlerinin Külliyesi ve şeyh dairesi restorasyonları da yine İstanbul'da teslim ettiğimiz değerlerdir."

İŞÇİMİZİN ALIN TERİ ÖNEMLİ

İlk olarak İşçinin alın teri ödenmesi gerektiğini belirten Ünal "Her yıl 400 kişiyi istihdam edecek şekilde iş gerçekleştiriyoruz. Bu da bizim asıl övünç kaynağımız. Kriz ortamlarında bile biz herhangi bir işçimizi çıkarmadan işlerimizi gerçekleştirdik. Kriz ortamlarında pek çok firma panik yaşarken biz panik yaşamadık. Benim yöneticilerime verdiğim direktif şu oldu. Ülkemizin içinde olduğu durum ne olursa olsun çalışmaya devam edecek üretmeye devam edeceksiniz, ne kadar zor şartlarda çalıştığınızı biliyorum. Bizim kolay işimiz şimdiye kadar olmadığı gibi şimdiden sonra da olmayacak, mutlaka emek vereceksiniz ki refaha çıkabilesiniz. Eğer oldu da her şey ters gitti ödemelerimizi alamadık ne kadar kişi çalışıyor bizde 400 kişi. Önce 1 numaraya Cengiz Ünal'ı yazacağız, evimi arabamı tarlamı üzerime olan her şeyi satacağız. Yetmedi mi sonra üst yönetimin aynı şekilde satmaya devam edeceğiz. Ama asla kriz var diye işçi çıkarmayacaksınız onların ekmeği ile oynamayacaksınız dedim. İşçilerimize bu şekilde yaklaştığımızdan dolayı onlarda bizi hiç mahcup etmedi. Özveri ile çalışmaya devam ettiler. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.

Öte yandan en çok gururlandığı olayın ise Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan'ın kendisine ve ekibine teşekkür etmesi olduğunu belirten Ünal "2019 yılında başlayıp 2020 yılının son ayında tamamlayarak bir ecdatımızın emanetini daha ülkemize kazandırmanın mutluluğunu yaşarken, bizim için onurun veren olay ise sayın Cumhurbaşkanınızın restorasyon çalışmalarını beğenip, işçimizden mühendisimize kadar bizlere teşekkür etmesi" diye konuştu.

YURT DIŞINDAKİ ECDATLARIMIZIN EMANETLERİNİ DE RESTORE ETMEK İSTİYORUZ

Cengiz Ünal sayın Cumhurbaşkanımızın takdirlerine layık olmamız bizi hem onurlandırdı, hem de şevk verdiği ,bundan sonra ecdatlarımızın yaptığı eserleri restore edip, Türk mühendisleri ve işçilerimin neleri başardığını tüm Dünyaya göstermek diye sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan restorasyonu yapan firmaya önümüzdeki günlerde teşekkür belgesi vereceği öğrenildi.