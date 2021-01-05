Bayrak Şairi Arif Nihat Asya doğduğu yerde anıldı

Hayatı boyunca vatan, millet, milli birlik ve beraberliğin önemini eserlerinde dile getiren ve ismi yazdığı bayrak şiiriyle özdeşleşen Bayrak Şairi Arif Nihat Asya, vefatının 46. yıl dönümünde doğduğu yer olan İnceğiz Mahallesinde törenle anıldı. Pandemi nedeniyle kısıtlı katılımla gerçekleştirilen törene Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, AK Parti Çatalca İlçe Başkanı Yusuf Aslan, MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, MHP Çatalca İlçe Başkanı Halit Tuncay Uğur, Çatalca Milli Eğitim Müdürü Tayfun Özyolcu, Türk Eğitim Sen İstanbul 9 No'lu Şube Başkanı İbrahim Ender Aktan ve Şube Yöneticileri, Meclis Üyeleri, Başkan Yardımcıları, Çatalca Ülkü Ocakları Başkan ve Üyeleri ile Muhtarlar katıldı.



BÜYÜK BİR ŞAHSİYET



Türk Eğitim Sen İstanbul 9 No'lu Şube Başkanı İbrahim Ender Aktan yaptığı konuşmada Arif Nihat Asya'nın Türk edebiyatında ve öğretmen olması nedeniyle de eğitim camiasında önemli bir yeri olduğunu belirterek hayatı ve eserleri hakkında bilgi verdi. MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem konuşmasında, Arif Nihat Asya'nın büyük bir şair ve TBMM'de görev yapmış büyük bir şahsiyet olduğunu ifade ederek, "Bayrak şairi dememizin en önemli sebeplerinden bir tanesi de Türk gençliğine, milli değerlerin anlatıldığı çok kıymetli eserler bırakmış olmasıdır" sözlerine yer verdi.



İNCEĞİZ MAHALLESİ'NE ARİF NİHAT ASYA MASAL OKULU



Anma programının sona ermesi ardından Çatalca Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile İnceğiz Mahallesinde yapılan ve Arif Nihat Asya'nın ismi verilen içinde şaire dair bir köşenin de yer aldığı Masal Okulu hep birlikte gezildi. Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, "Bayrak bir milletin bağımsızlık sembolüdür. Bayrak Şairimiz sonsuza kadar kalbimizde yazdığı birbirinden değerli eserleri ve Bayrak şiiri ile yaşamaya devam edecektir. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'müz ile iş birliğinde İnceğiz Mahallemize şairimizin ismini verdiğimiz Arif Nihat Asya Masal Okulu'nun yapımını tamamladık. Okulumuz ilçemizin önemli bir değeri olan şairimizin nesilden nesile tanıtılmasına ve isminin yaşatılmasına vesile olacaktır" ifadelerine yer verdi.