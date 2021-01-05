Çiçekli ebrular 400 yıllık çıktı

Geleneksel Türk sanatının simgelerinden çiçekli ebrunun tarihinde yeni bir keşfe imza atıldı. Bugüne kadar üstat Necmettin Okyay tarafından yapıldığı bilinen çiçekli ebruların, 17. yüzyıldan beri yapıldığı ortaya çıktı. Kadırga Sanat Merkezi'ndeki sergide 500 yıllık ebru çalışmaları ziyaretçilere açıldı. İstanbul Fatih'te "Ebru sanatının son 500 yılı" sergisi vatandaşlara kapılarını açtı. Sergi için 6 binden fazla ebru eser arasından seçilen 190 eser sergiye hazır hale getirildi. Sergi kapsamında eserlerin ait oldukları yılların tespiti için birtakım analizler yapıldı, somut olmayan kültürel mirasa dair, soyut bir arkeolojik kazı gerçekleşti. Tüm bu analizler ve hassas çalışmalar sonucunda koleksiyoner İbrahim Hakkı Yiğit'in elindeki en eski eserlerin 500 yıllık olduğu tespit edildi. Bugüne kadar ilk kez üstat Necmettin Okyay tarafından yaptırıldığı bilinen çiçekli ebruların, yapılan analizler sonucunda tahmin edilenden çok daha önce 17. yüzyılda da yapıldığı tespit edildi. Galeri Kalem Güzeli Koleksiyonu'na ait 6 binden fazla ebrulanmış kâğıt içerisinden oluşturulan 215 adet eserlik seçki, Türk sanat tarihine oldukça önemli bir ışık tutacak. Sergi, 22 Ocak'a kadar görülebilecek.