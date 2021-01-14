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nasıl yazılır? Anneanne mi anane mi? sözlüğüne göre anneanne doğru yazımı

nasıl yazılır? Günümüzün en önemli problemlerinden birisi de yazım yanlışlarıdır. Bu hataları en aza indirmek için uzmanlar sık sık kitap okunması gerektiğini açıklamaktadır. Özellikle bitişik kelimeler ayrı ya da ayrı kelimelerin bitişik yazıldığını görmekteyiz. ‘Anneanne’ sözcüğü de onlardan bir tanesidir. ’nun resmi internet sitesinde anneanne kelimesinin doğru yazılışı ile ilgili sorgulamalar yapılmaktadır. Peki, ’ye göre anneanne nasıl yazılır?

Giriş Tarihi: 14.1.2021 16:59 Son Güncelleme: 14.1.2021 16:59 ABONE OL
Anneanne nasıl yazılır? Anneanne mi anane mi? TDK sözlüğüne göre anneanne doğru yazımı

TDK'nin resmi internet sitesinde sık sık yapılan sorgulamalardan bir tanesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda kararsız kalan kişiler doğru yerdeler. 'anneanne nasıl yazılır' sorusunun yanıtını ve be kelimenin cümle içerisinde doğru örneklerini bu başlık altında bulabilirsiniz.

ANNEANNE NASIL YAZILIR? BİTİŞİK Mİ, AYRI MI?

Türk Dil Kurumu'na göre 'anneanne' birleşik olarak yazılır. Bu kelimenin cümle içerisinde kullanılmış doğru örneklerini burada bulabilirsiniz.

DOĞRU ÖRNEKLER

Anneannem bu yaz İstanbul'a gelecekmiş.

Ben anneannemi çok seviyorum.

Anneannem ile dedem de pikniğe gelcekmiş

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Anneanne nasıl yazılır? Anneanne mi anane mi? TDK sözlüğüne göre anneanne doğru yazımı
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