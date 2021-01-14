Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Kültür Sanat Haberleri Antrenman nasıl yazılır, birleşik mi ayrı mı? Antrenman mı antreman mı? TDK sözlüğüne göre antrenman doğru yazımı

, birleşik mi ayrı mı? Antrenman mı antreman mı? sözlüğüne göre antrenman doğru yazımı

? Günümüzün en temel problemleri arasında yer alan yazım yanlışlarını en aza indirebilmek için uzmanlar daha çok kitap okumayı tavsiye etmektedir. Doğru sandığımız birçok kelimeyi aslında yanlış yazıyor olabiliriz. Birçok kişinin tereddüte düştüğü kelimeler ile ilgili arama motoru üzerinden de araştırmalar yapılmaktadır. ‘’Antrenman nasıl yazılır’’ sorusu da onlardan bir tanesidir. Peki, antrenman nasıl yazılır? ’ye göre antreman mı, antrenman mı? İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 14.1.2021 17:04 Son Güncelleme: 14.1.2021 17:04 ABONE OL
Antrenman nasıl yazılır, birleşik mi ayrı mı? Antrenman mı antreman mı? TDK sözlüğüne göre antrenman doğru yazımı

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden derlediğimiz bilgilere göre birçok kelimenin doğru yazılışlarını sizler için derlemeye devam ediyoruz. Yazım yanlışı yapmak istemeyen kişiler tereddüte düştüğü kelime ile ilgili araştırmalar yapmaktadır. Antrenman nasıl yazılır sorusunun cevabı da onlardan bir tanesi olarak dikkat çekiyor. TDK ile antrenman kelimesinin doğru yazılışını buradan öğrenebilirsiniz.

ANTRENMAN NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''antrenman'' olarak yazılmaktadır. Bu kelimenin cümle içerisinde doğru ve yanlış örneklerini aşağıdan öğrenebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Akşam yapacağımız antrenmana hocamız gelemeyecekmiş.

DOĞRU: Antrenman

YANLIŞ: Antreman

ARKADAŞINA GÖNDER
Antrenman nasıl yazılır, birleşik mi ayrı mı? Antrenman mı antreman mı? TDK sözlüğüne göre antrenman doğru yazımı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA