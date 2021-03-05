Özlen Çopuroğlu’ndan kadınlara: Kendi ışığınızı keşfedin!

İş kadını, anne, eş, abla; kadınların birçok kimliği var. Ve birçoğu bu kimlikler arasında sıkışıp kalıyor, her şeyde iyi olmaya çalışmaktan kendini unutuyor. Reklam ajansı Meta Communication'ın çatısı altında kurduğu Ladies First Academy adlı atölye ile girişimci kadınlara destek olan Özlen Çopuroğlu, kadınların yaşadığı bu çıkmazı bir örnekle anlatıyor: "İki çocuktan sonra kurumsal hayatına ara vermiş ve sonra tekrar başlamış biriyle uzun bir sohbetim oldu. 'Anne kimliğiyle, eş kimliğiyle o kadar tanımlı hissettim ki, kendimi unuttum. Pandemiyle birlikte başlayan toplumsal karamsarlık da beni yedi bitirdi. Tüm bunlar kendim olmamı, kendimi ifade etmemi imkansız hale getirdi. Sonunda çalışmak benim için en iyisi dedim ve işe döndüm' diye konuştu. Bunu söylerken mutluluktan gözleri parlıyordu. Çünkü sonunda kendisi için harekete geçmişti."

BEREKETİNİ KISAN BİR KADIN MI, ÜRETEN BİR KADIN MI OLMAK İSTERSİN?

Özlen Çopuroğlu, başkaları için yaşamaktan kendilerini unutan kadınlara belki de farkında bile olmadıkları bir seçenekleri daha bulunduğunu söylüyor: "Bugün kendinizi birçok kimlikle tanımlamış olabilirsiniz; etrafınızda da sizi bu kimlikler dışında göremeyen, taşıdığınız ışığın ortaya çıkmasını istemeden de olsa kendi korkularıyla ve tanımlarıyla engelleyen kişiler olabilir. Fırsatlar size hiç gelmeyecek gibi hissediyor olabilirsiniz. Belki yorgunluktan ve yoğunluktan düşünme fırsatınız bile olmuyordur. Ama artık bir karar vermeniz gerekiyor: Zihnini uyuşturan ve bereketini kısan bir kadın mı olmak istiyorsunuz, yoksa kendi liderliğini eline almış, araştıran, üreten ve bununla önce kendine sonra başkalarına ışık olan bir kadın mı?"

IŞIĞINI KEŞFETMİŞ KİŞİLERLE GÖRÜŞÜN

Kadınlara yönelik çalışmalarıyla dikkat çeken ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık "kadın gücü"ne vurgu yapan Özlen Çopuroğlu'nun hemcinslerine mesajı net: "Kendin için ayağa kalk!" Çopuroğlu'nun önemli bir tavsiyesi daha var: "Etrafınızdakilerin sizi aşağı çekmesine izin vermeyin. Her zaman kendi ışığını keşfetmiş insanlarla aynı çevrede olmayı seçin. Hem büyür, hem büyütürsünüz."