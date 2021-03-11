“İstiklal Marşı kabul edilirken Türkiye’de 250 bin işgal askeri vardı”

Yarın İstiklal Marşı'nın kabul edilmesinin 100. yıl dönümü. İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un 1936 yılında Mısır'dan Türkiye'ye döndükten sonra vefatına kadar ikamet ettiği Beyoğlu'nda bulunan tarihi Mısır Apartmanı'ndaki dairesi Mehmet Akif Müzesi olarak açılacak. Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğr. Üyesi Prof. Dr. Ali Satan ile kabul edilmesinin 100. Yılında Mehmet Akif ve İstiklal Marşı'nı konuştuk.

ŞİİRİN, SÖZÜN GÜCÜNE İHTİYAÇ DUYULDU

-12 Mart'ta, İstiklal Marşı'nın kabul edilmesinin 100. yılını kutlayacağız. Milli mücadelenin henüz başında neden böyle bir marş yazılma ihtiyacı hissedildi?

Milli Mücadele Türk tarihinin en zorlu zamanlarıdır. Bir yandan vatanımız işgal edilirken bir yandan da işgalcilerin türlü propagandaları ile zihinler karıştırılmakta, memleket sathında fitne ve fesatlar çıkartılmaktaydı. Düşmana karşı direnişin dayanak noktası milletin ve askerin manevi kuvveti idi. Bin bir yokluk ve sıkıntı içinde savaşan askerin moral motivasyonu fevkalade önem arz etmektedir. Memleketin muhtelif yerlerinden ve farklı geçmişlerden gelen askerleri bir arada tutabilmek ve aynı yüksek gaye etrafında toplayabilmek için şiirin, sözün gücüne ihtiyaç duyulmuştur. Nitekim Genelkurmay Başkanlığı Mehmet Akif Bey'in Balkan Harbi için yazdığı;

"Yurdunu Allah'a bırak çık yola

Cenge! Deyip çık ki vatan kurtula

Böyle müyesser mi gaza her kula?

Haydi levend asker, uğurlar ola"

mısralarıyla başlayan "Cenk Şarkısı" ve Milli Mücadelenin başında yazdığı;

"Yılmam ölümden, yaradan, askerim

Orduma Gazi dedi Peygamberim

Bir dileğim var ölürüm isterim

Yurduma tek düşman ayak basmasın"

mısralarıyla başlayan "Ordunun Duası" şiirlerinin orduda okunması tamim olarak birliklere bildirilmişti. Ordu kumandanlarından alınan geri dönüşlerden bu şiirlerin askerler için çok olumlu etkiler yaptığı görüşü hâkim olmuştu.

İşte bu izlenimlerden hareketle Genelkurmay Başkanlığının milli mücadelenin ruhuna tercüman olacak bir milli marş yazılması talebi ortaya çıkmıştır.

YAZILAN DİĞER ŞİİRLER TATMİN EDİCİ BULUNMADI

-İstiklal Marşı'nın kabul edilme sürecine giden yolda, Mehmet Akif Ersoy ismi nasıl ön plana çıktı?

Genelkurmay Başkan vekili İsmet Bey (İnönü), önce Bakanlar Kurulunda sonra da Maarif Vekâletine müracaat ederek bir marş yazılmasını resmi olarak gündeme getirdi. Milli Marşın tespiti için yarışma açılması ve kazanana 500 TL ödül verileceği bildirildi. Maarif Vekili Rıza Nur'un imzasıyla açtığı yarışma hem valiliklere hem de Hâkimiyet-i Milliye gazetesinde duyuruldu. 18 Eylül 1920 tarihli tamime göre yarışmaya son katılım 24 Aralık 1920 idi. Bu tarihe kadar genel kabul 724 şiirin gönderildiği şeklindedir. Ancak Bu şiirlerin hiçbirisi beklenen, istenen muhteva ve şiiriyeti taşımamaktadır. Maarif Vekâleti'nin yarışmaya müracaat eden şiirlerden tatmin olmaması dolayısıyla o günlerde Meclis'te mebus olarak bulunan, tüm Osmanlı coğrafyasında tanınan, senelerdir Sebilürreşat dergisinin başyazarı olan arkasında Çanakkale Şehitleri'ne gibi abide şiir bulunan Mehmet Akif Bey'in bu şiiri yazması gündeme gelir. Ancak şunu da belirtelim ki; yarışma açılmayıp doğrudan Mehmet Akif Bey'e bu görev verilse de şaşırtıcı olmazdı.

-Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan bu marş, mecliste okunduğunda nasıl bir atmosfer yaşandı?

İstiklal Marşının konuşulduğu günlerde Türkiye'de 250 bin civarında düşman askeri vardı. Bu işgalcilere karşı milli ruhu ve istiklal aşkını terennüm eden bir şiir arayışı olduğunu belirtmek lazım. 26 Şubat 1921 tarihinde TBMM gündemine İstiklal Marşı alınmıştı. Ancak Meclis'te okunması 1 Mart 1921 günü TBMM'de, Mustafa Kemal Paşa'nın başkanlık yaptığı sırada Hasan Basri Beyin önergesi üzerine Rıza Nur'dan Maarif Vekaletini devr almış olan Hamdullah Suphi Bey kürsüye gelip yarışma hakkında bilgi vermiştir. Hamdullah Suphi Bey Maarif Vekâleti'nin istediği özelliklere 7 şiirin sahip olduğunu ancak kendisinin Mehmet Akif Beyin şiirini beğendiğini söyleyerek tamamını okur.

UZUN UZUN ALKIŞLAR ARASINDA OKUNDU

Hamdullah Suphi, kendisinin Mehmet Akif'in şiirini beğendiğini ancak meclisin kararının belirleyici olduğunu söyleyerek şiiri okumaya başlar ve her kıtanın arkasından meclis topluca uzun uzun alkışlar. Ancak şiirler o gün oylanmaz. Ama aslında mebuslar da oylarını kime vereceklerini belli etmiş olurlar. İstiklal Marşı'nın kabul edildiği meclis oturumu 12 Mart 1921 tarihinde Dr. Adnan Adıvar'ın başkanlığında yapılan toplantıda kabul edilecektir. Ancak bazı mebuslar TBMM Genel Kurulunda söz alarak Milli Marşın edebiyatçılardan oluşan bir heyet tarafından seçilmesi gerektiğini, şiir ve besteden anlayan bir encümen kurulup onların seçim yapmasını istemişlerdir. Ancak Maarif Vekili zaten bir seçim yapılıp Meclise sunulduğunu nihai kararın milletin temsilcisi olan TBMM'nin olduğunu belirtti. Meclis'in çoğunluğu Mehmet Akif'in şiirinin kabul edilmesinden yana oldukları için "edebi heyet" veya "encümene sevk" önergelerinin hepsi tek tek reddedildi. Genel Kurul'da Mehmet Akif'in şiiri oylanarak büyük çoğunlukla İstiklal Marşı olarak kabul edildi. Artık İstiklal Marşı hüviyeti kazanan şiir Meclis genel kurulunda ayakta okunup dinlenmiştir.

-İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un, 1936'da Mısır'dan Türkiye'ye döndükten sonra vefatına değin ikamet ettiği Mısır Apartımanı'ndaki dairesi müze olarak açılacak. Bu konuda neler söylersiniz, sizce geç kalmış bir girişim mi?

Bana kalırsa Mısır Apartmanı tamamen Mehmet Akif Müzesi olmalıdır. Ama vefat ettiği dairenin müze olması da geç kalmakla beraber yerinde bir tasarruf olmuştur. Bu işlerin kolay olmadığını biliyor ve emeği geçenleri kutluyorum. Özellikle 100. Yıla yetişmesi de çok anlamlı olmuştur.

Kocaeli'de yağmur altında İstiklal Marşı'nı okuyan öğrencilerin gururlandıran görüntüleri kamerada