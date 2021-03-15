Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Kültür Sanat Haberleri Scognamillo ile ilgili her şey! Türk Sineması’nın başucu kitabı!

Scognamillo ile ilgili her şey! Türk Sineması’nın başucu kitabı!

Yönetmen, yazar ve senarist ’ün kaleme aldığı ‘Beyoğlu’da Bir Levanten ’ isimli kitap çıktı.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ
Giriş Tarihi: 15.3.2021 15:59 Son Güncelleme: 15.3.2021 16:13 ABONE OL
Scognamillo ile ilgili her şey! Türk Sineması’nın başucu kitabı!

Edinilen bilgiye göre; Türk Sineması üzerine, albüm ve biyografi niteliği taşıyan kitap, Maraşlı Göç tarafından ünlü sinema yazarı Giovanni Scognamillo'nun sağlığında yazıldı. Kitapta yer alan fotoğraf altlarında, Giovanni Scognamillo'nun bizzat kendi sözleri yer alıyor.

Kitapta, 1910'lu yıllardan kalma siyah beyaz aile fotoğraflarından, Scognamillo'nun son dönemlerindeki renkli fotoğraflarına değin, Scognamillo'nun babalığı, dedeliği, dostluğu, arkadaşlığı, bankacılığı, gazeteciliği, sinema yazarlığı, oyunculuğu, ressamlığı, siyah-beyaz dünyadan renkli dünyaya geçişi ile adeta bir zaman yolculuğu yaşanıyor.

Kitaptaki fotoğraflar Scognamillo'nun bebekliğinden başlıyor, çocukluğundaki Taksim'i, Beyoğlu'nu, eski zamanlardaki insanların İstiklâl Caddesi'ne çıktıklarında nasıl giyindiklerini, onların siyah-beyaz dünyalarını, eski sinemaları, Yeşilçam'ı, siyah-beyaz film karelerini, geçmiş dönemlerde yaşamış insanların hayatlarını ve hem de Türk Sineması'nın bugünlere geliş sürecinin bazı kısımlarını anlatıyor. Kitap okunurken, koskoca bir tarih seyrediliyor adeta...

Kitap, Türk Sineması'na Scognamillo'nun perspektifinden ışık tutuyor. Ayrıca kitapta, Scognamillo'nun sinema için söylediği ya da yazdığı birçok metin de yer alıyor.

Yönetmen, yazar ve senarist Gülşah Nezaket Maraşlı Göç'ün Türk Sineması üzerine birçok kitabı mevcut. Osman Fahir Seden'le Türk Sinemasında Düet, Bir Halit Refiğ Filmi, Günahıyla Sevabıyla Yeşilçam\Türk Sinemasının Dine Bakışı başta olmak üzere Türk Sineması üzerine 9 adet kitabı bulunuyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Scognamillo ile ilgili her şey! Türk Sineması’nın başucu kitabı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA