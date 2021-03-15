Scognamillo ile ilgili her şey! Türk Sineması’nın başucu kitabı!

Edinilen bilgiye göre; Türk Sineması üzerine, albüm ve biyografi niteliği taşıyan kitap, Maraşlı Göç tarafından ünlü sinema yazarı Giovanni Scognamillo'nun sağlığında yazıldı. Kitapta yer alan fotoğraf altlarında, Giovanni Scognamillo'nun bizzat kendi sözleri yer alıyor.

Kitapta, 1910'lu yıllardan kalma siyah beyaz aile fotoğraflarından, Scognamillo'nun son dönemlerindeki renkli fotoğraflarına değin, Scognamillo'nun babalığı, dedeliği, dostluğu, arkadaşlığı, bankacılığı, gazeteciliği, sinema yazarlığı, oyunculuğu, ressamlığı, siyah-beyaz dünyadan renkli dünyaya geçişi ile adeta bir zaman yolculuğu yaşanıyor.

Kitaptaki fotoğraflar Scognamillo'nun bebekliğinden başlıyor, çocukluğundaki Taksim'i, Beyoğlu'nu, eski zamanlardaki insanların İstiklâl Caddesi'ne çıktıklarında nasıl giyindiklerini, onların siyah-beyaz dünyalarını, eski sinemaları, Yeşilçam'ı, siyah-beyaz film karelerini, geçmiş dönemlerde yaşamış insanların hayatlarını ve hem de Türk Sineması'nın bugünlere geliş sürecinin bazı kısımlarını anlatıyor. Kitap okunurken, koskoca bir tarih seyrediliyor adeta...

Kitap, Türk Sineması'na Scognamillo'nun perspektifinden ışık tutuyor. Ayrıca kitapta, Scognamillo'nun sinema için söylediği ya da yazdığı birçok metin de yer alıyor.

Yönetmen, yazar ve senarist Gülşah Nezaket Maraşlı Göç'ün Türk Sineması üzerine birçok kitabı mevcut. Osman Fahir Seden'le Türk Sinemasında Düet, Bir Halit Refiğ Filmi, Günahıyla Sevabıyla Yeşilçam\Türk Sinemasının Dine Bakışı başta olmak üzere Türk Sineması üzerine 9 adet kitabı bulunuyor.