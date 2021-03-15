Sufi yolunun çekimleri Bursa ile devam etti

Türkiye'nin günümüzde yaşayan ve tarihte yetiştirdiği farklı yüzyıllarda yaşamış sûfî, şâir, âlim ve bilginlere ait mekanları yeniden canlandırmak, kültür ve inanç turizmi açısından farkındalık oluşturmak ve geçmişte sahip olunan manevî değerleri ve kültürel hazine zenginliğini gün yüzüne çıkarmak amacıyla tasarlanan Sufi Yolunun belgesel çekimi İznik gölü, İznikli Gönül Adamı Eşrefoğlu Rumi'nin Ebedi İstirahatgahında ve İznik Lefke Kapı'da gerçekleşti.

Libya, Lübnan, Filistin ve Türkiye ortak projesi kapsamında, Abdulshakoor Al Akkad Yönetmenliğinde gerçekleştirilen ve Semazen Alper Akçay' ın sanat ve tasavvufla derinleşen hayat yolculuğunda İstanbul' da başlayan Sufi Yolunun belgesel çekimleri Konya' da son bulacak.