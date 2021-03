Beyonce tarih yazdı

Müzik dünyasının en prestijli ödülleri olan Grammy Ödülleri, Los Angeles'ta düzenlenen törenle 63'üncü kez sahiplerini buldu. 2021 Grammy Ödülleri'nin kazananları, Trevor Noah'ın sunduğu törende açıklandı. Beyonce ve Taylor Swift en büyük 4 ödülü kazanan kadın sanatçılar olarak tarih yazdı. Swift, yılın albümü ödülünü 3 kez kazanan ilk kadın şarkıcı olurken, Beyonce, 28'inci Grammy zaferiyle en çok Grammy ödülü alan kadın olarak Grammy tarihine geçti. Bu yıl 63'üncüsü düzenlenen Grammy'de, Amerikalı rap'çi, şarkıcı ve söz yazarı Megan Thee Stallion "En iyi yeni sanatçı" ödülünü alırken, aynı zamanda "En iyi rap şarkısı" ödülünü kazanan ilk kadın sanatçı da oldu. Şarkıcı Beyonce'nin 9 kategoride, Taylor Swift, Roddy Ricch ve Dua Lipa'nın ise 6 dalda aday gösterildiği Grammy Ödülleri açıklandı. Törende, "Yılın şarkısı" ödülünü H.E.R'in yazdığı ve Tiara Thomas ile seslendirdiği "I Can't Breath" şarkısı kazandı.Yılın albümü dalında Taylor Swift'in "Folklore" albümü ödüle layık görüldü. Üçüncü kez bu ödülü alan Swift'in 2010'da "Fearless" albümü, 2015'te ise "1989" albümü "Yılın albümü" ödülünü almıştı. Öte yandan, "Yılın kaydı" dalında, Black Parade (Beyonce), Colors (Black Pumas), Rockstar (DaBaby featuring Roddy Ricch), Say So (Doja Cat), Everything I Wanted (Billie Eilish), Don't Start Now (Dua Lipa), Circles (Post Malone), Savage (Remix), (Megan Thee Stallion featuring Beyonce) şarkılarına karşı Billie Eilish'in "Everything I Wanted" şarkısı ödülü kazandı. Beyonce ile Jay-Z'nin kızı 9 yaşındaki Blue Ivy Carter'ın, annesi Beyonce ve Wizkid ile çektiği "Brown Skin Girl" klibi "En iyi müzik videosu" ödülünü aldı. Ivy, Grammy'de ödül alan en genç 2'nci kişi oldu. 31 Ocak'ta yapılması planlanan tören, koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle ertelenmişti.Grammy'ye, "En İyi Remiks Kayıt" dalında aday olan 21 yaşındaki Kazak sanatçı İmanbek Zeykenov'un Amerikalı RAP'çi Saint JHN'nin "Roses" şarkısına yaptığı remiks, ödüle hak kazandı. Zeykenov, dünyanın en prestijli müzik yarışmasında hem adaylığa hem ödüle layık görülen ilk Kazak oldu. Ünlü olmadan önce demiryolu istasyonunda işçi olarak çalışan Zeykenov, Kazakistan'ın kuzeyindeki Pavlodar eyaletine bağlı Aksu kentinde ailesiyle yaşıyor.