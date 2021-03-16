Hemde Nasıl Yazılır? TDK'ya Göre Hemde Mi Hem De Mi, Birleşik Mi Ayrı Mı? İşte Doğru Yazılışı ve Cümle Örnekleri

TDK'nin resmi internet sitesinde sık sık yapılan sorgulamalardan bir tanesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda kararsız kalan kişiler doğru yerdeler. 'hem de nasıl yazılır' sorusunun yanıtını ve kelimenin cümle içerisinde doğru örneklerini bu başlık altında bulabilirsiniz. Peki, hem de birleşik mi, ayrı mı yazılır?

HEM DE NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'nun (TDK) sözlüğünden yapılan sorgulamaya göre bu kelime ayrı olarak yazılmaktadır. Hem de bağlacının cümle içerisinde kullanımını aşağıda bulabilirsiniz.

ÖRNEKLER

Hayatımda izlediğim en güzel filmdi hem de onunla beraber seyretmiştik. Doğru

Trafikte araba kullanmak hem çok zor hem de çok eğlenceli. Doğru