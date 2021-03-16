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Giriş Tarihi: 16.3.2021 13:39 Son Güncelleme: 16.3.2021 13:40

Hemde Nasıl Yazılır? TDK'ya Göre Hemde Mi Hem De Mi, Birleşik Mi Ayrı Mı? İşte Doğru Yazılışı ve Cümle Örnekleri

Hemde Nasıl Yazılır? TDK'ya Göre Hemde Mi Hem De Mi, Birleşik Mi Ayrı Mı? İşte Doğru Yazılışı ve Cümle Örnekleri

Türk Dil Kurumu’nun resmi sitesi üzerinden ‘’’ sorusunun yanıtı sık sık yapılan sorgulamalar arasında yer almaktadır. Günümüzün en önemli problemlerinden bir tanesi olan yazım hataları genellikle birleşik kelimelerde yapılıyor. TDK’ye birçok kelimenin doğru yazılışını sizlere aktardığımız gibi hem de kelimesinin doğru yazımı ve cümle içerisinde kullanımı sizler için hazırladık. Peki, hem de birleşik mi, ayrı mı yazılır?

TDK'nin resmi internet sitesinde sık sık yapılan sorgulamalardan bir tanesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda kararsız kalan kişiler doğru yerdeler. 'hem de nasıl yazılır' sorusunun yanıtını ve kelimenin cümle içerisinde doğru örneklerini bu başlık altında bulabilirsiniz. Peki, hem de birleşik mi, ayrı mı yazılır?

HEM DE NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'nun (TDK) sözlüğünden yapılan sorgulamaya göre bu kelime ayrı olarak yazılmaktadır. Hem de bağlacının cümle içerisinde kullanımını aşağıda bulabilirsiniz.

ÖRNEKLER

Hayatımda izlediğim en güzel filmdi hem de onunla beraber seyretmiştik. Doğru

Trafikte araba kullanmak hem çok zor hem de çok eğlenceli. Doğru

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Hemde Nasıl Yazılır? TDK'ya Göre Hemde Mi Hem De Mi, Birleşik Mi Ayrı Mı? İşte Doğru Yazılışı ve Cümle Örnekleri
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