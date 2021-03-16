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Giriş Tarihi: 16.3.2021

ortak yapımı ‘Quo Vadis, Aida’ Oscar adayı

TRT ortak yapımı ‘Quo Vadis, Aida’ Oscar adayı
TRT ortak yapımı, Bosnalı yönetmen Jasmila Zbanic'in filmi "Quo Vadis, Aida?" 93. Oscar ödüllerinde "En İyi Uluslararası Film" kategorisinde yarışacak 5 adaydan biri olarak seçildi.
"Quo Vadis Aida?", Danimarka'dan "Another Round", Hong Kong'dan "Better Days", Romanya'dan "Collective" ve Tunus'tan "The Man Who Sold His Skin" filmleriyle yarışacak. Her yıl şubat ayında gerçekleştirilen Akademi Ödülleri Töreni bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 25 Nisan'da düzenlenecek. Bosna Hersek, Türkiye, Avusturya, Romanya, Hollanda, Almanya, Polonya, Fransa ve Norveç ortak yapımı olan film, 1995'te yaşanan Srebrenitsa katliamına mercek tutuyor. Daha önce Venedik ve Toronto film festivallerinde yarışan film, birçok önemli film festivalinde de yer aldı, çeşitli ödüller kazandı.
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TRT ortak yapımı ‘Quo Vadis, Aida’ Oscar adayı
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