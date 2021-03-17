Gitgide Nasıl Yazılır? TDK Sözlüğü'ne Göre Gitgide Mi Git Gide Mi, Birleşik Mi Ayrı Mı? İşte Doğru Yazılışı

Günümüzün en temel problemlerinden birisi de yapılan yazım yanlışlarıdır. Bu yanlışlar sonucunda bilgi kirliliği oluşur. Doğru yazdığını sanan birçok vatandaş yazım hatası yapar. Bu nedenle kararsız kaldığımız kelimelerin doğru yazımlarını araştırıp öğrendikten sonra cümle içinde yer vermemiz gerekir. Gitgide nasıl yazılır sorusunun cevabı da bu konuda en çok araştırılan kelimelerden bir tanesidir. Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinde sıkça yapılan yanlışlar köşesinde de yer alan gitgide doğru yazılışı birleşik mi, ayrı m? Gitgide nasıl yazılır? İşte TDK ile doğru yazılımı ve cümle içinde doğru, yanlış örnekleri!



GİTGİDE NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin yazılışı konusunda kararsız kaldıysanız doğru yerdesiniz. Genellikle birleşik kelimelerin yazımı konusunda en sık hataya düşülen kelimelerden birisidir. Gitgide sözcüğünün doğru yazımı ve cümle için doğru, yanlış kullanılmış örnekler haberimizde yer verdik.

GİTGİDE BİRLEŞİK Mİ, AYRI MI YAZILIR?

Türk Dil Kurumu ile bu sözcüğünün doğru yazımını öğrenebileceğiniz gibi sabah.com.tr adresinde de gitgide nasıl yazılır sorusunun yanıtına ulaşabilirsiniz.

Gitgide (doğru kullanım

Git gide (hatalı kullanım)

GİTGİDE NE DEMEK?

Gitgide kelime olarak zaman geçtikçe, gittikçe, giderek, ileride anlamına gelir.

GİTGİDE DOĞRU YAZILIŞI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEKLERİ

Saçları git gide daha da siyaha döndü. Doğru

Yıllar geçtikçe git gide yüzündeki kırışıklıklarda artıyor. Yanlış

Performansını gitgide arttırarak teknik direktörün takdirini toplamayı başardı. Doğru