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Giriş Tarihi: 17.3.2021 12:25 Son Güncelleme: 17.3.2021 12:26

? Sözlüğü'ne Göre Heryer Mi Her Yer Mi, Bitişik Mi Ayrı Mı? Doğru Cümle Örnekleri

Her Yer Nasıl Yazılır? TDK Sözlüğü'ne Göre Heryer Mi Her Yer Mi, Bitişik Mi Ayrı Mı? Doğru Cümle Örnekleri

Türk Dil Kurumu, yazım hatalarını en aza indirebilmek için milyonlarca kişiye çevrimiçi sözlük hizmeti sunmaktadır. Resmi internet sitesinde yer alan sözlük ile en çok sorgulananlar arasında her yer sözcüğü de yer alır. Her yer doğru yazımı konusunda kararsız kalanlar ve hata yapmak istemeyenler doğru yerdeler. Her yer doğru yazımı bitişik mi, ayrı mı yazılır sorusuna bu başlık altından cevap bulabilirsiniz. Peki, TDK’ye göre ?

Günümüzün temel problemlerinden birisi de sıkça karşılaştığımız yazım hatalarıdır. Türk Dil Kurumu, bu hataları en aza indirmeyi hedeflemektedir. TDK'nin resmi internet sitesinde yer alan çevrimiçi sözlük üzerinden her yer nasıl yazılır sorusunun cevabı sıkça araştırılır. Her yer TDK doğru yazımı bitişik mi, ayrı mı yazılır diye düşünerek kararsız kalanlar her yer doğru yazımı ce cümle içinde yer alan örneklere bu başlık altından ulaşabilecekler. Peki, her yer nasıl yazılır?

Her Yer Nasıl Yazılır?

Her yer sözcüğünün doğru yazılışı konusunda birçok kişi araştırma yapmaktadır. Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinde yer alan sözlük bu noktada en doğru bilgi kaynağıdır. TDK'ye göre her yer doğru yazımına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Her Yer TDK Doğru Yazımı

Türk Dil Kurumu'nun resmi sitesinde yer alan çevrimiçi sözlükte ''heryer'' olarak sorgulama yapıldığında ''bu söz güncel Türkçe sözlükte bulunamadı'' uyarısı veriliyor. Her yer ayrı olarak yazılmalıdır.

Doğru Kullanım Hatalı Kullanım
Her Yer Heryer


Her Yer Cümle İçinde Örnekler

Binada bulunan her yer maviye boyandı. Doğru

Evin içinde heryer dağılmıştı. Yanlış

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Her Yer Nasıl Yazılır? TDK Sözlüğü'ne Göre Heryer Mi Her Yer Mi, Bitişik Mi Ayrı Mı? Doğru Cümle Örnekleri
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