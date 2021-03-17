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Giriş Tarihi: 17.3.2021 12:26 Son Güncelleme: 17.3.2021 12:27

? TDK Sözlüğü'ne Göre Her Zaman Birleşik Mi Ayrı Mı Yazılır? Doğru Yazımı ve Cümle Örnekleri

Her Zaman Nasıl Yazılır? TDK Sözlüğü'ne Göre Her Zaman Birleşik Mi Ayrı Mı Yazılır? Doğru Yazımı ve Cümle Örnekleri

? Yazım yanlışları ile ilgili en sık karşı karşıya kaldığımız birleşik ya da ayrı yazılan sözcüklerdir. Not defterine yazı yazarken, bir arkadaşımızla mesajlaşırken veya benzeri durumlarda tereddüte düştüğümüz anlar yaşayabiliriz. Bunlardan bir tanesi de ‘her zaman’ kelimesidir. Bu gibi durumlarda her zaman mı herzaman mı diye düşünürüz. Peki TDK’ya göre kelimenin doğru yazımı nasıldır?

Günlük hayatımızda yazım yanlışları ile sık sık karşı karşıya kalma durumundayız. Genelde birleşik ya da ayrı olarak yazılan kelimeler birçoğumuzun kafasını karıştırabilir. Bu gibi durumlarda soluğu TDK'nın resmi internet sitesinde alıyoruz. İşte bu sözcüklerden bir tanesi de çok fazla kullandığımız 'her zaman' kelimesidir. Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazımını ve örnek cümle içinde kullanımını hemen öğrenebilirsiniz. Peki, her zaman nasıl yazılır?

HER ZAMAN NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre sık sık kafamızı karıştıran 'her zaman' ayrı olarak yazılmaktadır. Aşağıda bu kelimenin cümle içinde kullanıldığı örneklere hemen göz atabilirsiniz.

Her zaman her yerde büyüklerine saygılı ve küçüklerine sevgili olmalısın! DOĞRU

Bunu herzaman yapmak zorunda mısın? YANLIŞ

Neden her zaman kaybetmek zorunda olan taraf biziz? DOĞRU

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Her Zaman Nasıl Yazılır? TDK Sözlüğü'ne Göre Her Zaman Birleşik Mi Ayrı Mı Yazılır? Doğru Yazımı ve Cümle Örnekleri
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