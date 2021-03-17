Her Zaman Nasıl Yazılır? TDK Sözlüğü'ne Göre Her Zaman Birleşik Mi Ayrı Mı Yazılır? Doğru Yazımı ve Cümle Örnekleri

Günlük hayatımızda yazım yanlışları ile sık sık karşı karşıya kalma durumundayız. Genelde birleşik ya da ayrı olarak yazılan kelimeler birçoğumuzun kafasını karıştırabilir. Bu gibi durumlarda soluğu TDK'nın resmi internet sitesinde alıyoruz. İşte bu sözcüklerden bir tanesi de çok fazla kullandığımız 'her zaman' kelimesidir. Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazımını ve örnek cümle içinde kullanımını hemen öğrenebilirsiniz. Peki, her zaman nasıl yazılır?

HER ZAMAN NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre sık sık kafamızı karıştıran 'her zaman' ayrı olarak yazılmaktadır. Aşağıda bu kelimenin cümle içinde kullanıldığı örneklere hemen göz atabilirsiniz.

Her zaman her yerde büyüklerine saygılı ve küçüklerine sevgili olmalısın! DOĞRU

Bunu herzaman yapmak zorunda mısın? YANLIŞ

Neden her zaman kaybetmek zorunda olan taraf biziz? DOĞRU