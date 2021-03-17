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Giriş Tarihi: 17.3.2021 09:52

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NEZİR GÜNEŞ NEZİR GÜNEŞ
Mardin’e “Mini Mardin Projesi”

’in kadim tarihi ve kültürel yapısını içerisinde barındıracak adeta bir açık hava müzesini andıracak “” yapılacak.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın talimatları doğrultusunda, taşların dile geldiği, gündüzü seyranlık gecesi gerdanlık tarihi ve kadim şehir Mardin'e hizmet atağı başlatılıyor.

İçerisinde vizyon projelerinde olduğu bir çok çalışma yakın zamanda hayata geçirilecek. Bu kapsamda, vatandaşlara ve şehre gelen misafirlerimize, Mardin merkez ve ilçelerinde bulunan tarihi ve kültürel dokuları ön plana çıkaracak, gezilip görülmesi gereken yapıların bir arada olduğu 420 metre uzunluğu ve 4 metre yüksekliğiyle adeta bir açık hava müzesi görünümündeki Mini Mardin Projesi, kentin imaj kalitesine katkı sağlayacak.

Tarihi Mardin'e çıkışta Hava Radarı Mevkiinde yapılacak Mini Mardin Projesi için belirlenen tarihi ve kültürel yapılar, Mardin'e özgü katori taşlarına işlenerek rölyefler yapılacak. Eklenecek sesli anlatım sistemi eserin konumu, tarihi gibi bilgiler, interaktif sesli sanal rehberlik ortamında tanıtımı sağlanacak. Led sistemi ile de aydınlatma animasyonları yapılabilecek.

Doğaya ve tarihi dokuya uyumlu olan malzemenin kullanılacağı projede içerisinde 4 adet oturma, etkinlik alanı, dikey ve yatay yeşil bitki bantları bulunacak.

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Mardin’e “Mini Mardin Projesi”
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