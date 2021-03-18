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Giriş Tarihi: 18.3.2021 11:33 Son Güncelleme: 18.3.2021 11:33

Nasıl Yazılır, Birleşik Mi Ayrı Mı? Sözlüğü'ne Göre Birkaç Mı Bir Kaç Mı? İşte Doğru Yazılışı ve Cümle Örnekleri

Birkaç Nasıl Yazılır, Birleşik Mi Ayrı Mı? TDK Sözlüğü'ne Göre Birkaç Mı Bir Kaç Mı? İşte Doğru Yazılışı ve Cümle Örnekleri

Günümüzün temel problemlerinden bir tanesi de yazım hatalarıdır. Yazım hataları denilince akla ilk gelen sözcüklerden bir tanesi de ‘’’’ kelimesidir. ’nun resmi internet sitesinde sıkça yapılan yanlış köşesinde ön sıralarda yer alan birkaç sözcüğünün doğru yazılışı birçok kişi tarafından sorgulanır. sorusuna cevap arayanlar detaylara aşağıdan ulaşabilirler. yazımı birkaç birleşik mi, ayrı mı diye düşünerek kararsız kalanlar birkaç sözcüğü doğru yazılışı ve cümle içinde örneklerine buradan ulaşabilirler.

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden en çok sorgulama yapılan kelimelerden bir tanesi olarak dikkat çeker. Dilimizden düşürmediğimiz bu sözcüğü mesajlaşırken de sık sık kullanırken, birçok kez hata yapılır. Bu noktada birkaç nasıl yazılır sorusunun cevabı araştırılır. Birkaç sözcüğünün doğru yazılışı ve cümle içinde örnekleri için ise doğru yerdesiniz. TDK yazımı birkaç birleşik mi, ayrı mı yazılır? İşte birkaç sözcüğünün doğru yazılışı!

Birkaç Nasıl Yazılır?

Yazımı en çok merak edilen kelimelerden bir tanesidir. Karşımıza hatalı yazılarak çıkan bu sözcük, Türk Dil Kurumu'nun sitesinden sıkça sorgulanır. Birkaç nasıl yazılır sorusuna bu başlık altından cevap bulabilirsiniz.

TDK Yazımı Birkaç Mı, Birkaç Mı?

TDK'ye göre ''birkaç'' birleşik olarak yazılmalıdır. Birçok kişi bu sözcüğü ayrı yazarak hataya düşmektedir.

Birkaç (doğru kullanım)

Bir kaç (hatalı kullanım)

Birkaç Birleşik Mi, Ayrı Mı Yazılır?

Bugün birkaç kez kitap okumayı denesem de kafamı toparlayamadım. Doğru

Bir kaç gün sonra gireceğim sınav için çok heyecanlıyım.

Birkaç yıl önce gittiğimiz o yer aklıma geldi. Doğru

Seninle birlikte bir kaç yıl önce gittiğimiz o mekânı kapatmışlar

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Birkaç Nasıl Yazılır, Birleşik Mi Ayrı Mı? TDK Sözlüğü'ne Göre Birkaç Mı Bir Kaç Mı? İşte Doğru Yazılışı ve Cümle Örnekleri
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