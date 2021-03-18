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Giriş Tarihi: 18.3.2021 11:49 Son Güncelleme: 18.3.2021 11:50

Nasıl Yazılır? TDK Sözlük Anlamı ile Hiçbir Mi Hiç Bir Mi, Birleşik Mi Ayrı Mı? İşte Doğru Yazılışı

Hiçbir Nasıl Yazılır? TDK Sözlük Anlamı ile Hiçbir Mi Hiç Bir Mi, Birleşik Mi Ayrı Mı? İşte Doğru Yazılışı

nasıl yazılır? Günümüzde dilimizden düşürmediğimiz kelimeler arasında yer almaktadır. Aynı zamanda mesajlaşırken veya sosyal medyada paylaşım yaparken sık sık karşılaştığımız bu kelime hatalı olarak da yazılabilmektedir. Türk Dil Kurumu’nun resmi internet sitesi üzerinden sorusunun cevabı çok sık araştırılır. doğru yazımı birleşik mi, ayrı mı diye düşünerek kararsız kalanlar doğru yerdeler. Hiçbir TDK doğru yazılışı ve cümle içinde kullanılmış örneklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Türkçe'de birçok kelimenin yazımı hatalı olarak karşımıza çıkabiliyor. Bu yanlışların en önemli nedeni ise kitap okuma alışkanlığının az olmasıdır. Bu noktada en çok karşılaşılan hatalar arasında hiçbir kelimesinin yazımı bulunuyor. Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinde en sık yapılan sorgulamalar arasında hiçbir nasıl yazılır sorusunun yanıtı yer alıyor. Hiçbir TDK doğru yazımı birleşik mi, ayrı mı diye düşünerek kararsız kalanlar ayrıntılara bu başlık altından ulaşabilirler. Peki, Hiçbir TDK doğru yazımı nasıl yazılır?

Hiçbir Nasıl Yazılır?

Türk Dil Kurumu'nun sıkça yapılan yanlışlar köşesinde en ön sıralarda yer almaktadır. Dilimizden düşürmediğimiz kadar mesajlaşırken de sıkça kullandığımız hiçbir kelimesinin doğru yazılışına bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

Hiçbir TDK Doğru Yazımı Bitişik Mi, Ayrı Mı?

Günlük hayatımızda en sık kullandığımız hiçbir kelimesi birleşik olarak yazılmalıdır. Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinde bu sözcük çok sık sorgulanır.

Doğru Yazımı Hatalı Yazımı
Hiçbir Hiç bir


Hiçbir Cümle İçinde Kullanımı

Hiçbir söz bile söylemeden bulunduğu ortamı terk etti. Doğru

Hiç bir filmi bu kadar çok beğenmemiştim. Yanlış

Senin gözlerine baktığımda hiçbir şey aklıma gelmiyor. Doğru

Öğretmen öğrencilerine hiçbir uyarı bile yapmadan ceza verdi.Yanlış

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Hiçbir Nasıl Yazılır? TDK Sözlük Anlamı ile Hiçbir Mi Hiç Bir Mi, Birleşik Mi Ayrı Mı? İşte Doğru Yazılışı
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