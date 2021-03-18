Hoşgeldin Nasıl Yazılır, Birleşik Mi Ayrı Mı? TDK Sözlük Anlamı ile Hoşgeldin Mi Hoş Geldin Mi? İşte Doğru Yazılışı

Dilimizden düşürmediğimiz gibi günlük yazışmalarımızda da sık sık kullandığımız kelimeler arasında yer alan hoş geldin sözcüğü çoğu zaman hatalı olarak yazılmaktadır. Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinde sıkça yapılan yanlışlar köşesinde yer alan kelimenin doğru yazımı ve cümle içerisinde kullanılmış örnekleri için doğru yerdesiniz. Hoş geldin TDK doğru yazımı bitişik mi, ayrı mı yazılır? İşte hoş geldin TDK doğru yazılışı ve diğer tüm merak edilenler!

Hoş Geldin Nasıl Yazılır?

Türk Dil Kurumu'nda yer alan çevrimiçi sözlükte yapılan sorgulamaya göre hoş geldin kelimesinin doğru yazımına aşağıdan ulaşabileceğiniz gibi cümle içinde yer almış örneklere de göz atabilirsiniz.

Hoş Geldin TDK Doğru Yazımı

Türk Dil Kurumu'nun resmi sitesinde yer alan çevrimiçi sözlükte ''hoşgeldin'' olarak sorgulama yapıldığında ''bu söz güncel Türkçe sözlükte bulunamadı'' uyarısı veriliyor. Hoş geldin ayrı olarak yazılmalıdır.

Doğru Kullanım Hatalı Kullanım Hış Geldin Hoşgeldin



Hoş Geldin Cümle İçinde Örnekler

Tüm misafirlere hoş geldin diyerek en son yerime ben oturdum. Doğru

Hoş geldin demeyerek bizi görmezden geldi. Yanlış

Hoş Geldin Ne Demek?

Bir yere gelmiş olan konuğa söylenen bir incelik, esenleme sözü.