İşbirliği Nasıl Yazılır, Birleşik Mi Ayrı Mı? TDK Sözlük Anlamı ile İşbirliği Mi İş Birliği Mi? İşte Doğru Yazılışı

Türkçe'de doğru telaffuz kadar sözcüklerin doğru yazılışı da önemli ve dikkat edilmesi gereken bir husustur. Bir kelimenin yazılışı hakkında kararsız kalındığı ise akıllara ilk olarak Türk Dil Kurumu gelir. Birleşik mi yoksa ayrı mı yazıldığı merak edilen sözcüklerden bir tanesi de 'iş birliği'dir. Tam bu noktada, 'İş birliği nasıl yazılır, bitişik mi yoksa ayrı mı yazılır?' sorusunun cevabını araştıranlar haberimizden bu kelimenin doğru yazımı hakkında bilgi edinebilir.

İŞ BİRLİĞİ NE DEMEK?

Amaç ve çıkarları bir olanların oluşturdukları çalışma ortaklığı, teşrikimesai

Bir işin çeşitli kişilerce yapılması

İŞ BİRLİĞİ NASIL YAZILIR? TDK'YE GÖRE BİTİŞİK Mİ, AYRI MI?

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre İş birliği kelimesinin doğru yazılışı ayrıdır. İş birliği sözcüğü cümle içerisinde örneklerini de hemen aşağıdan bulabilirsiniz.

İŞ BİRLİĞİ KELİMESİ CÜMLE İÇİ DOĞRU KULLANIM ÖRNEKLERİ

Yaşları otuzu geçmemiş olmak şartı ile her çeşit grupla iş birliğine hazırdılar.

Başarılı oyunların hemen hepsinde bu yönetmen, müzikçi, dekorcu, ışıkçı iş birliği görülüyordu.

CÜMLEDE YANLIŞ KULLANIM ÖRNEKLERİ

İşbirliği içerisinde bu işi bitiremeyecek olmamız beni üzüyor.

Seninle işbirliği yapmak isterdim; ancak güvenilir bir insan değilsin.

Birebir Nasıl Yazılır, Birleşik Mi Ayrı Mı? TDK ile Birebir Mi Bire Bir Mi? İşte Doğru Yazılışı