1. ve 2. Balkan Savaşları nedenleri ve sonuçları nelerdir? Balkan Savaşları nasıl başladı?

Balkanlar, kuruluş yıllarından beri Osmanlı Devleti'nin en çok önemsediği yerlerden biri olmuştur. Balkanlar'daki bölgeler fethedildikçe iskan politikasıyla oraya Türk ve Müslüman nüfusu gönderilmiş nüfus yapısının Türk ve Müslüman olması sağlanmıştır. Balkanlar'da Türkler, Rumlar, Bulgarlar, Romanlar, Arnavutlar, Makedonlar, Sırplar yıllar boyu kendi aralarında yaşamıştır. Balkan Savaşları ile bu ülkeler savaşa girişmiştir. İşte 1. ve 2. Balkan Savaşı nedenleri ve sonuçları!

Balkan Savaşları nasıl başladı?

OsmanIı Devleti'nin Trablusgarp Savaşı'ndan yorgun dönmesini fırsat bilen Yunanistan, Sırbistan, Karadağ ve Bulgaristan Osmanlı topraklarını paylaştı. 1912 yılında Karadağ; resmen Osmanlı topraklarına saldırdı.

Balkan Savaşı'nın nedenleri

Fransız İhtilali ile artan milliyetçilik fikirleri

Rusya'nın Balkan uluslarını Osmanlı Devleti'ne karşı kışkırtması

Osmanlı Devleti'nin zorlu Trablusgarp Savaşı ile uğraşması

Balkan Savaşı gelişimi

Bulgaristan; bağımsızlığını kazandıktan sonra etkin bir rol oynamaya hazırdı; Balkan Savaşlarının fikri de Bulgaristan'dan çıkmıştı. Balkan ulusları; Osmanlı Devleti'ne Makedonya'da ıslahat yapılması için kurmaca bir baskıda bulundular bu gerçekleşmeyince Karadağ; 1912'de Osmanlı Devleti'ne saldırdı.

Osmanlı Devleti; savaş yorgunluğu ve olumsuz şartlar nedeniyle tarihe 1. Balkan Savaşı olarak geçecek savaşı kaybetti. Bulgarlar, Çatalca'ya kadar geldi ve İstanbul'u tehdite başladılar. Sırplar, Karadağlılar ve Yunanlar; Makedonya'yı tamamen işgal ettiler. Arnavutluk bağımsızlığını ilan etti. Yunanlılar; Gökçeada ve Bozcaada dışındaki adaları işgal etti.

Balkan Savaşı sonuçları

Ege Denizi'nde Osmanlı Devleti hakimiyeti sona erdi.

Osmanlı Devleti Edirne – Kırklareli dahil Midye- Enez hattının batısında kalan bütün topraklarını kaybetti.

1. Balkan Savaşı'ndan sonra Osmanlıcılık fikrinin başarılı olamayacağı anlaşılmış ve Türkçülük fikri ön plana çıkmıştır.

Bulgaristan Ege denizine ulaşmış ve savaştan en karlı çıkan devlet olmuştur. Ancak bu durum II. Balkan Savaşı'na neden olmuştur.

Balkanlardan Anadolu'ya büyük göç hareketi olmuş ve Balkanlarda Türk Azınlığı Sorunu ortaya çıkmıştır.

II. Balkan Savaşının Nedenleri

Bulgaristan'ın daha fazla toprak almasını kabul etmeyen Yunanistan, Karadağ, Sırbistan ve 1. Balkan Savaşı'na katılmayan Romanya birleşerek, Bulgaristan'a karşı savaş açtılar.

Bulgaristan'ın çok güçlenmesi. Osmanlı Devleti'nden alınan Balkan topraklarının paylaşılamaması. Balkanlar'daki tüm devletler Bulgaristan'a saldırmıştır. Daha sonra cephe değişmiş, Bulgaristan ile Romanya, Yunanistan ile Sırbistan arasında savaş olmuştur.

Osmanlı Devleti Edirne ve Kırklareli'yi geri almıştır. Bulgaristan mağlup olmuştur.

Balkan devletleri, aralarında Bükreş Antlaşması'nı imzalayarak savaşa son vermiştir (10 Ağustos 1913).

Antlaşmaya göre Bulgaristan Yunanistan, Sırbistan ve Romanya'ya toprak vermiştir.

II. Balkan Savaşı 2. Balkan Savaşı, Osmanlı Devleti ve Balkan devletleri arasında Balkan toprakları paylaşımı konusunda çıkan anlaşmazlık sebebiyle patlayan, Balkan Savaşları olarak bilinen savaşların ikincisidir.

Savaşa Osmanlı Devleti, Sırbistan, Arnavutluk, Karadağ, Bulgaristan, Yunanistan ve Romanya katılmıştır.

Romanya; 1. Balkan Savaşı'na katılmamasına rağmen 2. Balkan Savaşı'na katılan tek devlettir.