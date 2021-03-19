Kazak edebiyatının unutulmaz ismi Abay Kunanbayoğlu, Zeytinburnu’nda yaşayacak

Zeytinburnu'nun merkezi konumunda olan 58. Bulvar Caddesi'nde yer alan meydana Kazak edebiyatının temel taşlarından olan usta şair Abay Kunanbayoğlu'nun ismi verildi. Kazak edebiyatının ve Kazak halkının öncülerinden olan Abay Kunanbayoğlu'nun isminin verildiği meydanın açılış törenine ev sahipliği yapan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un yanı sıra; Kazakistan Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mukhtar Tleunerdi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.





"BÜYÜK SANATÇILAR ADINI DÜNYAYA EMANET EDER"



Açılış töreninde konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Şairler hem kültürlerin inşa sürecindeki rolleri hem de ait oldukları dillerin bir nevi velinimeti olmaları hasebiyle halkların kurucularındandır desek hiç de abartmış sayılmayız. Abay Kunanbayoğlu da başta şiir olmak üzere edebiyatın farklı alanlarında verdiği eserlerle, modern edebiyattan yaptığı çevirilerle, halk müziği bilgisi ve besteleriyle Kazak edebiyatının ve Kazak halkının kurucularındandır.

Onun özellikle sözlü edebiyatın yazılı edebiyata geçmesinde ve daha sonra Abay'ın modern Kazak edebiyatının atası sayılmasına sebep olacak, genç sanatçıların yetişmesindeki payı, bu kuruculuk vasfını Kazak halkı bağlamında daha da perçinlemiştir. Bizim için Millî Şairimiz Mehmet Akif neyse, 1904 yılında Semey'de vefat eden Abay da onurlu duruşu, bıraktığı eserler ve mirasıyla Kazaklar için odur. Büyük sanatçılar, adını ve eserlerini kendi ülkelerine olduğu kadar bütün dünyaya da emanet ederler. Bizler Zeytinburnu'nda bu emanete olan saygımızı göstermek ve büyük şairi Kazak hemşerilerimizle birlikte selamlamak maksadıyla; bir okula, bir caddeye ve en son olarak da ilçemizin en önemli meydanlarından birine onun adını verdik. Abay Kunanbayoğlu Meydanı ilçemiz ve Kazak hemşehrilerimiz için hayırlı olsun." dedi.