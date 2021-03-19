Laboratuvar Nasıl Yazılır? TDK ile Laboratuvar Mı Labaratuar Mı? İşte Doğru Yazımı ve Cümle Örnekleri

Bilgi eksikliğinden kaynaklı hemen hemen herkes kelimeleri yanlış yazabilmektedir. Bir kelimenin yazımı hakkında kararsız kalınması durumunda ise Türk Dil Kurumu'ndan yararlanılmaktadır. Nasıl yazıldığı merak edilen sözcüklerden bir tanesi de 'Laboratuvar'dır. Tam bu noktada, 'Laboratuvar nasıl yazılır, laboratuvar mı, labaratuar mı yoksa labaratuvar mı?' sorusunun cevabını araştıranlar haberimizden bu kelimenin doğru yazımı hakkında bilgi edinebilir.
LABORATUVAR NE DEMEK?
LABORATUVAR NASIL YAZILIR? TDK'YE GÖRE LABORATUVAR MI, LABARATUAR MI YA DA LABARATUVAR MI?
Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre bu kelimenin doğru yazılışı laboratuvar şeklindedir. Laboratuvar sözcüğü cümle içerisinde örneklerini de hemen aşağıdan bulabilirsiniz.
LABORATUVAR KELİMESİ CÜMLE İÇİ DOĞRU KULLANIM ÖRNEKLERİ
CÜMLEDE YANLIŞ KULLANIM ÖRNEKLERİ