Birkaç Nasıl Yazılır, Birleşik Mi Ayrı Mı? TDK ile Birkaç Mı Bir Kaç Mı? İşte Doğru Yazılışı ve Cümle Örnekleri

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden en çok sorgulama yapılan kelimelerden bir tanesi olarak dikkat çeker. Dilimizden düşürmediğimiz bu sözcüğü mesajlaşırken de sık sık kullanırken, birçok kez hata yapılır. Bu noktada birkaç nasıl yazılır sorusunun cevabı araştırılır. Birkaç sözcüğünün doğru yazılışı ve cümle içinde örnekleri için ise doğru yerdesiniz. TDK yazımı birkaç birleşik mi, ayrı mı yazılır? İşte birkaç sözcüğünün doğru yazılışı!

Birkaç Nasıl Yazılır?

Yazımı en çok merak edilen kelimelerden bir tanesidir. Karşımıza hatalı yazılarak çıkan bu sözcük, Türk Dil Kurumu'nun sitesinden sıkça sorgulanır. Birkaç nasıl yazılır sorusuna bu başlık altından cevap bulabilirsiniz.

TDK Yazımı Birkaç Mı, Birkaç Mı?

TDK'ye göre ''birkaç'' birleşik olarak yazılmalıdır. Birçok kişi bu sözcüğü ayrı yazarak hataya düşmektedir.

Birkaç (doğru kullanım)

Bir kaç (hatalı kullanım)

Birkaç Birleşik Mi, Ayrı Mı Yazılır?

Bugün birkaç kez kitap okumayı denesem de kafamı toparlayamadım. Doğru

Bir kaç gün sonra gireceğim sınav için çok heyecanlıyım.

Birkaç yıl önce gittiğimiz o yer aklıma geldi. Doğru

Seninle birlikte bir kaç yıl önce gittiğimiz o mekânı kapatmışlar