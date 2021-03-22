Film hikayeleri yarışıyor

Geçtığimiz hafta yapılan seçimle Cemal Okan'ın başkanlığı devraldığı TÜRSAK Vakfı'nın, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile birlikte düzenlediği Çocuk Filmleri Festivali, bu yıl 17'nci kez gerçekleştirilecek. Festivalde düzenlenen Filmimin Hikayesi yarışmasının başvuruları ise tamamlandı. Türkiye'nin dört bir yanından 8-13 yaş arası 244 öğrencinin başvurduğu yarışmada kazanana dizüstü bilgisayar hediye edilecek. Ayrıca en iyi 50 yaratıcı ve eğlenceli hikaye de kitaba basılacak. Kazananın önümüzdeki günlerde açıklanacağı yarışmanın jürisinde 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' oyuncusu Ceren Benderlioğlu da yer alıyor.