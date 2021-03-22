İlk Özel Ödül Yunus Emre anısına verilecek

Sultanbeyli Belediyesi, bu yıl 4-5 Haziran'da ilk kez Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması düzenleyecek. Her yıl özel bir ismin anısına verilecek Özel Ödül ile fark yaratmayı amaçlayan yarışmanın ilk yılındaki ödül, Yunus Emre anısına verilecek. Kurmaca, animasyon ve deneysel türdeki kısa filmlerin yer alacağı yarışmada En İyi Film 15 bin liralık ödüle layık görülecek. 10 filmin yarışacağı uluslararası kategoride ise birinci olan film, bin Euro'luk para ödülünün sahibi olacak. Yarışmada finale kalan ama dereceye giremeyen 6 filme gösterim telifi ödenerek kısa filmcilere destek olunacak.