Makale Yazım Kuralları ile Dikkat Edilmesi Gerekenler! Makale Nasıl Yazılır?

Makale, herhangi bir konuda, bir görüşü, bir düşünceyi savunmak ve kanıtlamak için yazılan yazılara denir. Gazete ve dergilerde yayımlanır. Bir gerçeği açıklamak, bir konuda görüş ve düşünceler öne sürmek ya da bir tezi savunmak, desteklemek için yazılan yazılara da "makale" denir. Makaleler bir gerçeği kanıtlamak için yazılır. Makalelerde bilimsel verilerden yararlanılır.

MAKALE NASIL YAZILIR?

Makaleye dair temel özellikleri böyle sıralayabilirken makalenin yazımına da ayrı bir pencereden değinmemiz gereklidir. Öncelikle, makale yazım süreci kısa bir süreç olmayabilir ve günlerinizi alabilir. Bu açıdan sabırlı olmanız son derece önemlidir. Üç bölümde ele alınan makale, giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşur. Giriş bölümü fazla uzun tutulmamalı ve üzerinde duracağınız konuya ilişkin birkaç temel cümleye yer verilmeli. Makalenin hangi konuyu işlediği ve bunun hangi yönde gelişeceğine değinilmelidir. İkinci bölüm olan gelişme bölümü, işlenen konuya ilişkin bilgilerin, kanıtların, görüşlerin ve örneklerin anlatıldığı kısımdır. Sonuç kısmı ise, anlatılan veyahut savunulan tezin bir sonuca bağlandığı kısımdır. Bu kısımda kesin bir hükme varılması gerekmektedir. Aksi taktirde makaleniz geçerli olmayacaktır. Bir hükme varırken, savunduğunuz tezle ters düşmemesine dikkat edin.

MAKALE YAZIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER