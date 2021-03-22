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Giriş Tarihi: 22.3.2021 15:03 Son Güncelleme: 22.3.2021 15:04

Önyargı Nasıl Yazılır? ile Önyargı Mı Mı, Birleşik Mi Ayrı Mı? İşte Doğru Yazımı ve Cümle Örnekleri

Önyargı Nasıl Yazılır? TDK ile Önyargı Mı Ön Yargı Mı, Birleşik Mi Ayrı Mı? İşte Doğru Yazımı ve Cümle Örnekleri

Günümüzün en önemli problemlerinden birisi de yazım yanlışlarıdır. Bu hataları en aza indirmek için uzmanlar sık sık kitap okunması gerektiğini açıklamaktadır. Özellikle bitişik kelimeler ayrı ya da ayrı kelimelerin bitişik yazıldığını görmekteyiz. ‘’ sözcüğü de onlardan bir tanesidir. Türk Dil Kurumu’nun resmi internet sitesinde ön yargı kelimesinin doğru yazılışı ile ilgili sorgulamalar yapılmaktadır. Peki, ’ye göre ön yargı nasıl yazılır?

TDK'nin resmi internet sitesinde sık sık yapılan sorgulamalardan bir tanesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda kararsız kalan kişiler doğru yerdeler. 'ön yargı nasıl yazılır' sorusunun yanıtını ve kelimenin cümle içerisinde doğru örneklerini bu başlık altında bulabilirsiniz.

ÖN YARGI NASIL YAZILIR? BİTİŞİK Mİ, AYRI MI?

Türk Dil Kurumu'na göre 'ÖN YARGI' ayrı olarak yazılır. Bu kelimenin cümle içerisinde kullanılmış doğru örneklerini burada bulabilirsiniz.

DOĞRU ÖRNEKLER

Çok ön yargılı bir kişi olduğum için senin hakkında farklı şeyler düşünmüştüm.

Ön yargıları yüzünden günahımı almıştı.

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Önyargı Nasıl Yazılır? TDK ile Önyargı Mı Ön Yargı Mı, Birleşik Mi Ayrı Mı? İşte Doğru Yazımı ve Cümle Örnekleri
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