Önyargı Nasıl Yazılır? TDK ile Önyargı Mı Ön Yargı Mı, Birleşik Mi Ayrı Mı? İşte Doğru Yazımı ve Cümle Örnekleri

TDK'nin resmi internet sitesinde sık sık yapılan sorgulamalardan bir tanesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda kararsız kalan kişiler doğru yerdeler. 'ön yargı nasıl yazılır' sorusunun yanıtını ve kelimenin cümle içerisinde doğru örneklerini bu başlık altında bulabilirsiniz.

ÖN YARGI NASIL YAZILIR? BİTİŞİK Mİ, AYRI MI?

Türk Dil Kurumu'na göre 'ÖN YARGI' ayrı olarak yazılır. Bu kelimenin cümle içerisinde kullanılmış doğru örneklerini burada bulabilirsiniz.

DOĞRU ÖRNEKLER

Çok ön yargılı bir kişi olduğum için senin hakkında farklı şeyler düşünmüştüm.

Ön yargıları yüzünden günahımı almıştı.