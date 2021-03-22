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Giriş Tarihi: 22.3.2021 14:59 Son Güncelleme: 22.3.2021 14:59

'ya Göre Nasıl Yazılır? Orijinal Mi Orjinal Mi? İşte Doğru Yazımı ve Cümle Örnekleri

TDK'ya Göre Orijinal Nasıl Yazılır? Orijinal Mi Orjinal Mi? İşte Doğru Yazımı ve Cümle Örnekleri

sözcüğü ile alakalı günümüzde sıkça yazım yanlışı yapılmaktadır. ile bu kelimenin sorgulamasını yapmak oldukça kolay olduğu gibi bu başlık altından da ‘Orijinal nasıl yazılır’ sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Orijinal kelimesinin cümle içerisinde doğru yazılmış örneklerini de bulabilirsiniz.

Yazım hatası yapılan kelimeler arasında yer almaktadır. Günümüzde genellikle 'orjinal'olarak hatalı yazılır. Ancak bu kelimenin doğru yazılışı değildir. Türk Dil Kurumu'na göre sözcüğün doğru yazımını bu başlık altından öğrenebilirsiniz. İşte Orijinal nasıl yazılır sorusunun cevabı!

ORİJİNAL NASIL YAZILIR?

Bu kelime orijinal olarak yazılmaktadır. Günümüzde sık sık 'orijnal' olarak yanlış yazılır.

DOĞRU ÖRNEKLER

Abim doğum günümde orijinal ayakkabı hediye etti.

Orijinal olan ürünleri daha çok tercih ediyoruz.

TDK'ya Göre Birdenbire Nasıl Yazılır? Bitişik Mi Ayrı Mı?

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TDK'ya Göre Orijinal Nasıl Yazılır? Orijinal Mi Orjinal Mi? İşte Doğru Yazımı ve Cümle Örnekleri
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