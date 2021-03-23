Mademki Nasıl Yazılır, Birleşik Mi Ayrı Mı? TDK Sözlüğü'ne Göre Mademki Mi Madem Ki Mi? İşte Doğru Yazılışı

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden her gün yapılan sorgulamalardan bir tanesidir. Bu birleşik kelimenin doğru yazılışı konusunda birçok kişi hataya düşüyor. Hal böyle olunca da günümüzün en önemli problemlerinden birisi olan yazım hataları ortaya çıkıyor. TDK'ye göre ''madem ki nasıl yazılır'' sorusunun cevabı da yapılan sorgulamalardan bir tanesidir. Peki, madem ki nasıl yazılır? Bitişik mi, ayrı mı? İşte ayrıntılar…

MADEMKİ NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre ''mademki'' kelimesi birleşik olarak yazılır. Günümüzde bu kelime ayrı olarak yanlış yazılabilmektedir.

ÖRNEKLER

Mademki istemiyorsun, o halde gelmem.

Mademki neden dün akşam beni aramadın?

Mademki takım tutmuyorsun öyleyse neden o maça gittin