Orijinal Nasıl Yazılır? TDK Sözlüğü'ne Göre Orijinal Mi Orjinal Mi? İşte Doğru Yazımı ve Cümle Örnekleri

Yazım hatası yapılan kelimeler arasında yer almaktadır. Günümüzde genellikle 'orjinal'olarak hatalı yazılır. Ancak bu kelimenin doğru yazılışı değildir. Türk Dil Kurumu'na göre sözcüğün doğru yazımını bu başlık altından öğrenebilirsiniz. İşte Orijinal nasıl yazılır sorusunun cevabı!

ORİJİNAL NASIL YAZILIR?

Bu kelime orijinal olarak yazılmaktadır. Günümüzde sık sık 'orijnal' olarak yanlış yazılır.

DOĞRU ÖRNEKLER

Abim doğum günümde orijinal ayakkabı hediye etti.

Orijinal olan ürünleri daha çok tercih ediyoruz.

TDK'ya Göre Birdenbire Nasıl Yazılır? Bitişik Mi Ayrı Mı?