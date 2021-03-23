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Giriş Tarihi: 23.3.2021 11:50 Son Güncelleme: 23.3.2021 11:51

Oysaki Nasıl Yazılır? Sözlüğü'ne Göre Oysaki Mi Oysa Ki Mi, Birleşik Mi Ayrı Mı? İşte Doğru Yazılışı ve Cümle Örnekleri

Oysaki Nasıl Yazılır? TDK Sözlüğü'ne Göre Oysaki Mi Oysa Ki Mi, Birleşik Mi Ayrı Mı? İşte Doğru Yazılışı ve Cümle Örnekleri

’nun resmi internet sitesinde yer alan sözlük ile en çok sorgulanan kelimeler arasında yer alır. Yazım hataları konusunda da en ön sıralarda gelen sözcüklerden bir tanesidir. Oysa ki sözcüğünün doğru yazımı konusunda kararsız kalanlar oysa ki nasıl yazılır sorusunun cevabına bu başlık altından da ulaşabilecekler. Türk Dil Kurumu’ndan alınan bilgilere göre oysa ki birleşik mi, ayrı mı yazılır? yazımı oysa ki doğru yazılışı ve cümle içinde kullanımına aşağıda yer verdik.

Türkçe'de yazımı en sık hatalı yazılan sözcüklerden bir tanesidir. Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinde yer alan sıkça yapılan yanlışlar köşesinde de bulunur. Birleşik mi, ayrı mı diye düşünerek kararsız kalanlar oysa ki nasıl yazılır sorusunun cevabına bu başlık altından ulaşabilirler. TDK yazımı oysa ki birleşik mi, ayrı mı yazılır? İşte oysa ki sözcüğünün cümle içinde doğru yazımı!

OYSA Kİ NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre bu sözcüğün doğru yazılışı ve cümle içinde kullanımı için detaylara göz atabilirsiniz. Günümüzde birleşik olarak hatalı yazılan bu sözcük ayrı olarak yazılmalıdır.

Oysa ki (doğru kullanım)

Oysaki (hatalı kullanım)

TDK YAZIMI OYSA Kİ BİRLEŞİK Mİ, AYRI MI YAZILIR?

Oysa ki biz bu maçı almak için elimizden geleni yapmıştık. Doğru

Oysaki sırf seni görebilmek için o kadar uzun yollardan geldim. Yanlış

Oysa ki sen yorulma diye bunca zahmete katlandım. Doğru

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Oysaki Nasıl Yazılır? TDK Sözlüğü'ne Göre Oysaki Mi Oysa Ki Mi, Birleşik Mi Ayrı Mı? İşte Doğru Yazılışı ve Cümle Örnekleri
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