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Giriş Tarihi: 24.3.2021 14:58 Son Güncelleme: 24.3.2021 14:59

? TDK Sözlüğü'ne Göre Mademki Mi Madem Ki Mi, Birleşik Mi Ayrı Mı? İşte Doğru Yazılışı

Mademki Nasıl Yazılır? TDK Sözlüğü'ne Göre Mademki Mi Madem Ki Mi, Birleşik Mi Ayrı Mı? İşte Doğru Yazılışı

Yazım hataları kişiden kişiye yanlış iletilerek büyük bir bilgi kirliliğine neden olmaktadır. Bitişik kelimeler bu konuda akla gelen ilk örneklerdir. Bunun yanı sıra birçok tek heceli kelime de yanlış yazılabilmektedir. Türk Dil Kurumu’nun resmi internet sitesinden her gün yazım yanlışları konusunda binlerce sorgulama yapılıyor. ‘’Madem ki nasıl yazılır’’ sorusunun yanıtı da onlardan bir tanesi. Peki, TDK’ye göre madem ki nasıl yazılır? Bitişik mi, ayrı mı?

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden her gün yapılan sorgulamalardan bir tanesidir. Bu birleşik kelimenin doğru yazılışı konusunda birçok kişi hataya düşüyor. Hal böyle olunca da günümüzün en önemli problemlerinden birisi olan yazım hataları ortaya çıkıyor. TDK'ye göre ''madem ki nasıl yazılır'' sorusunun cevabı da yapılan sorgulamalardan bir tanesidir. Peki, madem ki nasıl yazılır? Bitişik mi, ayrı mı? İşte ayrıntılar…

MADEMKİ NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre ''mademki'' kelimesi birleşik olarak yazılır. Günümüzde bu kelime ayrı olarak yanlış yazılabilmektedir.

ÖRNEKLER

Mademki istemiyorsun, o halde gelmem.

Mademki neden dün akşam beni aramadın?

Mademki takım tutmuyorsun öyleyse neden o maça gittin

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Mademki Nasıl Yazılır? TDK Sözlüğü'ne Göre Mademki Mi Madem Ki Mi, Birleşik Mi Ayrı Mı? İşte Doğru Yazılışı
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