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Giriş Tarihi: 24.3.2021 15:00 Son Güncelleme: 24.3.2021 15:00

Yazım Kuralları ile Dikkat Edilmesi Gerekenler! ?

Makale Yazım Kuralları ile Dikkat Edilmesi Gerekenler! Makale Nasıl Yazılır?

Bilimsel ve akademik yazı dünyasının temelini oluşturan makaleler, hazırlanışından yazımına kadar üzerinde titizlikle durulması gereken bir yazı türüdür. , deneme tarzında serbestliğe dayalı bir yazı türü olmadığı için yazımında belirli kurallara uymak gereklidir. Peki, ? İşte merak edilenler…

Makale, herhangi bir konuda, bir görüşü, bir düşünceyi savunmak ve kanıtlamak için yazılan yazılara denir. Gazete ve dergilerde yayımlanır. Bir gerçeği açıklamak, bir konuda görüş ve düşünceler öne sürmek ya da bir tezi savunmak, desteklemek için yazılan yazılara da "makale" denir. Makaleler bir gerçeği kanıtlamak için yazılır. Makalelerde bilimsel verilerden yararlanılır.

MAKALE NASIL YAZILIR?

Makaleye dair temel özellikleri böyle sıralayabilirken makalenin yazımına da ayrı bir pencereden değinmemiz gereklidir. Öncelikle, makale yazım süreci kısa bir süreç olmayabilir ve günlerinizi alabilir. Bu açıdan sabırlı olmanız son derece önemlidir. Üç bölümde ele alınan makale, giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşur. Giriş bölümü fazla uzun tutulmamalı ve üzerinde duracağınız konuya ilişkin birkaç temel cümleye yer verilmeli. Makalenin hangi konuyu işlediği ve bunun hangi yönde gelişeceğine değinilmelidir. İkinci bölüm olan gelişme bölümü, işlenen konuya ilişkin bilgilerin, kanıtların, görüşlerin ve örneklerin anlatıldığı kısımdır. Sonuç kısmı ise, anlatılan veyahut savunulan tezin bir sonuca bağlandığı kısımdır. Bu kısımda kesin bir hükme varılması gerekmektedir. Aksi taktirde makaleniz geçerli olmayacaktır. Bir hükme varırken, savunduğunuz tezle ters düşmemesine dikkat edin.

MAKALE YAZIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

  • Yazacağınız, savunacağınız, ispatlamaya çalışacağınız konuyu iyice düşünün ve öyle karar verin. Detaylı bir araştırma yapmadan konu seçiminde bulunmayın.
  • Makale yazımına geçmeden önce kafanızda taslak bir plan oluşturun. Neyi, ne zaman yazacağınız, hangi okumaları yapacağınız vb. durumları dikkate alın.
  • Makale yazarken sade bir dil tercih edin ve 'ben' dili kesinlikle kullanmayın.
  • Kişisel görüş değil, kanıtlanmış bilimsel verilere göre tezinizi savunun.
  • Çelişkiye yer vermemeye çalışın.
  • Kaynak güvenilirliğine dikkat edin, güvenmediğiniz kaynakları kullanmayın.
  • Cümle tekrarından kaçının, anlatım bozukluğu yapmayın.
  • Kullandığınız kaynakları kaynakçada toplayın.
  • Makale yazdığınız kurumun makale kurallarına dikkat edin. Satır aralığı, yazı tipi, yazı puntosu gibi…
  • Makalenizi mutlaka bir sonuca bağlayın.

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Makale Yazım Kuralları ile Dikkat Edilmesi Gerekenler! Makale Nasıl Yazılır?
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