Oysaki Nasıl Yazılır? TDK'ya Göre Oysaki Mi Oysa Ki Mi, Birleşik Mi Ayrı Mı? İşte Doğru Yazılışı ve Cümle Örnekleri

Türkçe'de yazımı en sık hatalı yazılan sözcüklerden bir tanesidir. Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinde yer alan sıkça yapılan yanlışlar köşesinde de bulunur. Birleşik mi, ayrı mı diye düşünerek kararsız kalanlar oysa ki nasıl yazılır sorusunun cevabına bu başlık altından ulaşabilirler. TDK yazımı oysa ki birleşik mi, ayrı mı yazılır? İşte oysa ki sözcüğünün cümle içinde doğru yazımı!

OYSA Kİ NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre bu sözcüğün doğru yazılışı ve cümle içinde kullanımı için detaylara göz atabilirsiniz. Günümüzde birleşik olarak hatalı yazılan bu sözcük ayrı olarak yazılmalıdır.

Oysa ki (doğru kullanım)

Oysaki (hatalı kullanım)

TDK YAZIMI OYSA Kİ BİRLEŞİK Mİ, AYRI MI YAZILIR?

Oysa ki biz bu maçı almak için elimizden geleni yapmıştık. Doğru

Oysaki sırf seni görebilmek için o kadar uzun yollardan geldim. Yanlış

Oysa ki sen yorulma diye bunca zahmete katlandım. Doğru