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Giriş Tarihi: 24.3.2021 11:51

Ressamlardan pandemi kahramanı hekimlere anlamlı destek

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Ressamlardan pandemi kahramanı hekimlere anlamlı destek

Sağlık çalışanları onuruna  “Adsız Kahramanlarımıza Sanatla Minnet” etkinliği için Türk Toraks Derneğine “ Ressamları Derneği” tarafından bağışı yapılan tablolar Göğüs Hastalıkları hekimlerine ulaştı.

Sağlık çalışanları onuruna "Adsız Kahramanlarımıza Sanatla Minnet" etkinliği için Türk Toraks Derneğine "İzmir Suluboya Ressamları Derneği" tarafından bağışı yapılan tablolar Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları hekimlerine ulaştı..

Tablolar Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sebahat Genç tarafından teslim alınırken Prof. Dr. Sebahat Genç yaptığı açıklamada "İçinde bulunduğumuz zorlu pandemi sürecinden sanatçılarımız tarafından bizlere yapılan bu nazik davranış için teşekkür eder, emeği geçen tüm paydaşlarımıza meslektaşlarım adına sevgi ve saygılarımı sunarım. Covid-19 Pandemisi halen devam etmektedir.

Lütfen maske, mesafe ve hijyen kuralların uyalım, sevdiklerimiz ve kendimizi bu hastalıktan koruyalım. Tablolar en kısa zamanda kliniğimizin duvarlarında yerini alacaktır" dedi

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Ressamlardan pandemi kahramanı hekimlere anlamlı destek
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